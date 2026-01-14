《冠軍之路》票房 躍臺灣紀錄片史第3

記者王丹荷／綜合報導

紀錄片《冠軍之路》上映2週票房突破4500萬元，一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名。導演龍男‧以撒克‧凡亞思表示，這是臺灣第1個成人棒球階級冠軍，紀錄片開拍時不被看好，更讓他覺得肩上的責任愈大，因為每個人都會碰到這種不被看好的困難；片中可以看到球員不顧輿論聲浪，只專注在球場上努力投球揮棒，最後扛住壓力奪下冠軍。

前總統蔡英文13日透過小英之友會包場，觀影後在社群平臺上透露自己的情緒非常強烈，「這不只是一場比賽，更是一個時刻─提醒我們：臺灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻」；並分享外國播報員用英文說出的觀察「這場比賽，讓世界理解什麼是臺灣」，她相信未來的臺灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的臺灣。

運動部長、奧運羽球金牌選手李洋日前出席電影活動，映後透露非常感動，也對選手面對壓力與期待的心理狀態感同身受。花蓮門諾醫院則包場邀光復鄉的棒球隊選手觀影，期望將中華隊「不放棄」的運動精神傳遞下去；龍男‧以撒克‧凡亞思和監製張永昌也到場，與小球員分享創作歷程，期盼藉由電影帶給小球員們滿滿力量與鼓勵。

《冠軍之路》不僅紀錄臺灣棒球在2013年經典賽的憾事，到2024年世界棒球12強賽奪冠翻身過程，也揭秘球員遠赴他鄉刻苦練習的故事；在運動賽事裡，除了贏球讓臺灣和世界對話，更找到屬於自己的意義，那些不服輸、堅持、熱血與治癒的道理。