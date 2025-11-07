《冠軍之路》紀錄11年臺灣棒球血淚 陳傑憲分享心境 峮峮自費奔東京應援落淚畫面曝光
還記得2024年世界棒球12強賽臺灣奪下冠軍的激動瞬間嗎？2026開年最熱血的臺灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》來了！今（7日）正式釋出首張前導海報及正式預告，並宣布將於2026年1月1日全台盛大上映。這部橫跨台、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片，重現的不只是臺灣奪冠榮耀的關鍵時刻，更是一場屬於全民的信念之戰！
紀錄片《冠軍之路》在沒有申請輔導金、沒有任何補助的情況下，完全由民間企業與全民力量，誕生於這股全民的熱血與感動中。影片記錄了臺灣棒球堅毅不催的精神，從2013年世界棒球經典賽止步八強的遺憾，到去年被封「史上最爛球隊」，再一路走到奪下冠軍的榮耀時刻，導演龍男•以撒克•凡亞思希望透過這部作品傳達：「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生。」
《冠軍之路》除了收錄曾豪駒總教練率領的教練團、情蒐小組以及臺灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享比賽心情，以及多位美、日、古巴關鍵球星訪談，團隊更特別飛往日本東京，訪到12強時對戰的日本武士隊主戰投手戶鄉翔征，他難得吐露冠亞軍之戰站在投手丘上的心境。
而韓國籍味全龍啦啦隊李多慧也加入受訪行列，臺灣的應援團團長小白與啦啦隊員籃籃、峮峮自費前往東京巨蛋應援的珍貴畫面也曝光，峮峮甚至講到激動落淚。透過這些真實訪談，《冠軍之路》讓觀眾看見那些比勝利更動人的瞬間，呼應中華職棒會長蔡其昌曾說過的一句話：「你不能只有在贏的時候才愛他們。」
《冠軍之路》這部片的誕生也是段艱辛之路，由於片中有許多珍貴、不易取得的畫面，終於花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。出品人陳立白希望紀錄片能榮耀每一位熱血付出的冠軍球員與教練，「每一張獎牌背後都有一張值得被記住的臉」。在看完《冠軍之路》定剪時更盛讚：「超乎預期的好看！」滅火器樂團也特別為電影量身打造主題曲〈今天的我〉，歌曲以熱血搖滾風格唱出每位球員在挫折後重新站起的勇氣。
而《冠軍之路》上映也規劃「待用票」的方案，提供贊助者以認購票卷的方式提供全臺高中、職、國中、小學基層棒球隊報名索票，支持棒壇的明日之星有機會能夠進戲院欣賞紀錄片。《冠軍之路》製作團隊期盼透過這次群眾集資計畫，讓更多人認識這部充滿信念與榮耀的作品，並以實際行動為臺灣棒球加油，攜手展望屬於臺灣的榮耀未來。詳細資訊請上《冠軍之路：2024世界棒球12強賽臺灣奪冠全紀錄電影 》官方臉書查詢。
