《冠軍之路》紀錄12強奪冠熱血經歷 李多慧、峮峮曝感動心聲

【緯來新聞網】台灣隊去年在世界12強棒球賽奪下冠軍，紀錄片電影《冠軍之路》橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材，紀錄台灣隊在世界棒球12強賽奪冠的熱血過程，從2013年世界棒球經典賽止步八強的遺憾，到去年被封「史上最爛球隊」，再一路走到奪下冠軍的榮耀時刻。導演龍男•以撒克•凡亞思希望透過這部作品傳達：「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生。」

《冠軍之路》花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。(圖／牽猴子提供)

《冠軍之路》除了收錄曾豪駒總教練率領的教練團、情蒐小組以及臺灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享比賽心情，以及多位美、日、古巴關鍵球星訪談，團隊更特別飛往日本東京，訪到12強時對戰的日本武士隊主戰投手戶鄉翔征，他難得吐露冠亞軍之戰站在投手丘上的心境。而韓國籍味全龍啦啦隊李多慧也加入受訪行列，臺灣的應援團團長小白與啦啦隊員籃籃、峮峮自費前往東京巨蛋應援的珍貴畫面也曝光，峮峮甚至講到激動落淚。透過這些真實訪談，《冠軍之路》讓觀眾看見那些比勝利更動人的瞬間，呼應中華職棒會長蔡其昌曾說過的一句話：「你不能只有在贏的時候才愛他們。」

紀錄片電影《冠軍之路》紀錄台灣隊在世界棒球12強賽奪冠的熱血過程。(圖／牽猴子提供)

《冠軍之路》誕生也是段艱辛之路，由於片中有許多珍貴、不易取得的畫面，終於花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。出品人威剛科技陳立白董事長希望紀錄片能榮耀每一位熱血付出的冠軍球員與教練，「每一張獎牌背後都有一張值得被記住的臉」。在看完《冠軍之路》定剪時盛讚：「超乎預期的好看！」滅火器樂團則為電影量身打造主題曲〈今天的我〉，歌曲以熱血搖滾風格唱出每位球員在挫折後重新站起的勇氣。《冠軍之路》將於2026年1月1日全台上映。

《冠軍之路》教練曾豪駒和球員在上場前的喊話。(圖／牽猴子提供)

臺灣隊長陳傑憲帶領臺灣隊在世界棒球12強賽奪冠。(圖／牽猴子提供)

