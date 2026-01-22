【冠軍之路】《聯盟戰棋》釋出 16.3 版本更新：比爾吉沃特削弱、翱銳龍獸增強
《聯盟戰棋》今（22）日「英雄棋譚」16.3 版本正式上線，內容包括：比爾吉沃特削弱、伊克斯塔爾與翱銳龍獸增強，並移除「四個一組」、「世界符文」、「光之哨兵」增幅裝置，推出全新巨石峰特性相關增幅裝置「宇宙呼喚」，而 S16 台港澳賽區首場官方賽事「冠軍之路」即將於今晚登場。
《聯盟戰棋》16.3 版本更新資訊
機制改動
升級
從8級升到9級所需經驗值：68 ⇒ 76
開局奇遇
關的贈禮
禁用「精心製作」
徽章交響樂：
禁用「加冕」
禁用「詛咒之冠」
禁用「靈活變通」
禁用「『三』之軍團」
禁用「棋手廚房」
禁用「阿福快打」
靈氣
下列英雄的靈氣效果現在會在死亡後持續生效：希瓦娜、史加納、塔里克
解鎖規則更新
當你是唯一解鎖該單位的玩家時：4費與5費解鎖英雄將更難升至三星
當至少有另一名玩家也解鎖了同一單位時：升至二星會稍微容易些，但升三星依然困難
解鎖條件更新
凱莎解鎖等級要求：8 ⇒ 7
奧莉安娜解鎖條件：擁有3名皮爾托福角色 ⇒ 任一皮爾托福英雄身上有2件道具
泰達米爾道具數量要求：2 ⇒ 1
約瑞科道具數量要求：2 ⇒ 1
沃維克解鎖條件：擁有2星菲艾和1星吉茵珂絲 ⇒ 菲艾和吉茵珂絲各持有1件道具
大型改動
特性
「比爾吉沃特」自帶物攻與魔攻：20% ⇒ 15%
「比爾吉沃特」2費單位毒蛇銀幣價格：30 ⇒ 35
「比爾吉沃特」參與擊殺毒蛇銀幣獎勵：2 ⇒ 1
「比爾吉沃特」（10）砲彈傷害：500 ⇒ 300
「比爾吉沃特」（10）每次擊殺獲得金錢： 5 ⇒ 2
「冥血族」（3）造成傷害：100 ⇒ 333
「伊克斯塔爾」任務小型重抽任務（階段2-6）：5/6/8/8/8 ⇒ 3/4/7/7/7
「伊克斯塔爾」任務中型重抽任務（階段2-6）：10/12/16/16/16 ⇒ 6/9/15/15/15
「伊克斯塔爾」任務困難重抽任務（階段2-6）：15/18/24/24/24 ⇒ 10/12/20/20/20
「伊克斯塔爾」任務利息累積任務：6/14/20/20/20 ⇒ 5/12/16/16/16
「伊克斯塔爾」姬亞娜參與擊殺獲得烈日碎片：20/30/40/50/50 ⇒ 30/50/80/80/80
「伊克斯塔爾」輪流輸贏獲得烈日碎片：200/280/360/450/600 ⇒ 200/280/400/500/700
「伊克斯塔爾」兌現700烈日碎片：
兌現獎勵A：神器鐵砧 ⇒ 完整道具鐵砧 + 1件強化版複製裝置
兌現獎勵B：30金錢 ⇒ 完整道具鐵砧 + 2件強化版複製裝置
「伊克斯塔爾」兌現800烈日碎片：
兌現獎勵A：50金錢 ⇒ 30金錢 + 2名布洛克
兌現獎勵B：145金錢 ⇒ 120金錢 + 2件強化版複製裝置
兌現獎勵C：5費單位 ⇒ 2名布洛克
「伊克斯塔爾」兌現900烈日碎片：
兌現獎勵A：180金錢 ⇒ 160金錢 + 2件強化版複製裝置
兌現獎勵B：60金錢 ⇒ 40金錢 + 2件強化版複製裝置
「皮爾托福」（2）連續齒輪魔攻：12 ⇒ 15
「皮爾托福」（4）「中子加速裝置」魔力回復：35% ⇒ 40%
「皮爾托福」（4）「磁控線圈」基礎魔力回復：18% ⇒ 16%
「皮爾托福」（6）「護甲剋星」對坦克傷害增幅：35% ⇒ 45%
「皮爾托福」（6)）「升級!」攻速：15% ⇒ 25%
「虛空」將永遠優先提供一個進攻型變異
「虛空」棘刺噴吐傷害：111 ⇒ 100
「虛空」皇家空殼召喚物生命：25% ⇒ 30%
「虛空」召喚物基礎物防與魔防：30 ⇒ 40
1費單位
艾妮維亞攻速：0.70 ⇒ 0.75
布里茨魔力：60/120 ⇒ 60/105
布蕾爾衰減攻速攻速：300%/300%/300% ⇒ 300%/300%/350%
燼全新技能會將燼的攻速固定為1.0
燼基礎物攻：48 ⇒ 44
燼技能傷害：125/190/280/370物攻 ⇒ 135/200/300/400物攻
姬亞娜技能傷害：160/240/360/480物攻 ⇒ 160/240/400/560物攻
2費單位
艾希技能傷害：120/180/285物攻 ⇒ 135/195/300物攻
艾希技能傷害：15/25/35魔攻 ⇒ 20/30/40魔攻
艾克物防與魔防：50 ⇒ 45
奧莉安娜魔力：20/60 ⇒ 20/50
泰達米爾技能傷害：100/150/225 ⇒ 110/160/235
3費單位
達瑞文基礎物攻：50 ⇒ 53
雷歐娜全新我方最強大的雷歐娜存活時，每秒賦予我方最強大的黛安娜3/4/5/10魔攻。
馬爾札哈技能傷害：27/40/65魔攻 ⇒ 29/43/68魔攻
史瓦妮技能魔法傷害：475/525/625魔攻 ⇒ 525/575/675魔攻
柔依技能傷害：300/450/700魔攻 ⇒ 330/500/770魔攻
4費單位
布郎姆魔力：60/120 ⇒ 60/105
黛安娜護盾持續時間：2秒且無魔力鎖定 ⇒ 護盾與魔力鎖定效果會在黛安娜衝刺時一併結束
黛安娜護盾值：80/120/200魔攻 ⇒ 100/175/300魔攻
黛安娜目標傷害：165/250/500魔攻 ⇒ 125/190/600魔攻
黛安娜二次傷害：150/225/1350魔攻 ⇒ 140/210/1350魔攻
先前飛斯鎖定後排目標不穩定，現已修正此問題。
飛斯濺射傷害：110/165/450魔攻 ⇒ 75/115/450魔攻
飛斯強化普攻傷害：80/120/600魔攻 ⇒ 50/75/600魔攻
飛斯技能攻速：50% ⇒ 100%
蓋倫治療量：300/350/1200魔攻 ⇒ 250/300/1200魔攻
凱莎（1星）物攻凱莎技能傷害：42/63/150物攻 ⇒ 39/63/150物攻
凱莎（1星）凱莎技能傷害：265/400/1600魔攻 ⇒ 250/400/1600魔攻
塔里克[調整]生命值低於35%時，獲得90%續戰力，持續2秒 ⇒ 在2秒內治療300/700/2500生命值
5費單位
厄薩斯技能施放動畫時間不再隨攻速變動。
厄薩斯技能傷害：85/170/2400物攻 ⇒ 95/200/2400物攻
安妮魔力： 0/170 ⇒ 0/160
安妮施放後魔耗減免：150 ⇒ 140（安妮依舊為20魔力）
翱銳龍獸魔力： 20/90 ⇒ 25/75
翱銳龍獸技能傷害：450/800魔攻 ⇒ 480/800魔攻
翱銳龍獸衝擊波傷害：50/75/1000魔攻 ⇒ 100/150/1000魔攻
翱銳龍獸星塵重製：技能每次命中敵人不再獲得1星塵；現在在戰鬥中每對敵人造成250點技能傷害即獲得1星塵
翱銳龍獸「星際漫遊者」額外星塵：20/60% ⇒ 20/33%
翱銳龍獸升級斷點：
升級1：15 ⇒ 25
升級2：60 ⇒ 60
升級3：100 ⇒ 140
升級4：175 ⇒ 200；擊飛持續時間：2秒 ⇒ 1.5秒
升級5：250 ⇒ 300
升級6：400 ⇒ 475
升級7：700 ⇒ 675
升級8：1988 ⇒ 1543
加里歐撞擊傷害：400/675/5000%魔防 ⇒ 150/225/1000%物防 + 350/525/5000%魔防
鏡爪[重製]：技能不再防止盟友死亡；現在在領域持續期間賦予盟友350/750/10000%魔攻的護盾。
鏡爪「永恆獵手」被動傷害：300%物攻 ⇒ 325%物攻
鏡爪領域持續時間：2秒 ⇒ 2.5秒
路西恩與姍娜「繫魂使者」說明：傷害增幅與續戰力僅在存活期間生效。
姍娜不再對敵人施加黯霧
路西恩不再消耗黯霧
姍娜技能傷害：170/255/2000物攻⇒230/350/2000物攻
姍娜技能每命中一名目標傷害降低8%，最多降低40%
梅爾主要目標傷害：900/1500魔攻 ⇒ 1000/1500魔攻
希瓦娜被動技能傷害減免：10% ⇒ 8%
希瓦娜魔力：0/40 ⇒ 0/30
希瓦娜技能持續時間：3.5秒 ⇒ 3秒
希瓦娜技能每秒造成傷害：165/250物攻 ⇒ 185/275物攻
梅爾主要目標傷害：900/1500魔攻 ⇒ 1000/1500魔攻
賽勒斯物防與魔防：70 ⇒ 80
機械暴龍物防與魔防：70 ⇒ 80
機械暴龍基礎物攻：75 ⇒ 85
機械暴龍技能傷害：125/200物攻 ⇒ 145/250物攻
機械暴龍分彈傷害：30%基礎傷害 ⇒ 25%基礎傷害
瑟雷西被動傷害：30/50魔攻 + 每20靈魂1點 ⇒ 30/50 + 每15靈魂1點
瑟雷西被動治療：50%造成傷害 ⇒ 75%造成傷害
齊勒斯飛昇者護符：
荒漠魔像維持原名稱
「荒漠魔像」花費：6金錢 ⇒ 8金錢
「荒漠魔像」數量：1 ⇒ 2
「荒漠魔像」額外物理攻擊：60% ⇒ 40%
「荒漠魔像」額外魔攻：60% ⇒ 40%
「永恆祕傳」現在會賦予齊勒斯3魔力回復
「永恆祕傳」額外爆破次數：4 ⇒ 2
「相消儀式」不再賦予續戰力
「相消儀式」現在會賦予15%傷害增幅
移除「獻祭守衛」
希格斯被動傷害：45/80魔攻 ⇒ 40/65魔攻
核心道具
「夜色緣界」全新無敵效果結束時治療30%已損失生命。
「納什之牙」魔攻：15 ⇒ 20
神器
「冥血罪鐮」生命：0 ⇒ 250
「冥血罪鐮」魔攻：25% ⇒ 0
「破曉之核」物攻與魔攻：10% ⇒ 15%
「閃刃」每次普攻攻速加成：5% ⇒ 6%
「賭徒之刀」掉落金錢機率：5% ⇒ 6%
「不屈鬥魂」最大生命加成：12% ⇒ 15%
「屏息狙擊」物攻與魔攻：20% ⇒ 25%
聖光道具
「納什之牙」魔攻：30 ⇒ 40
增幅裝置
全新：「宇宙呼喚」（金級，僅於3-2登場）；獲得1把精進之矛及1個雷歐娜。於階段3-7時，獲得塔里克。
「心相成長」回歸
「心相成長」不再將升級所需經驗值降低為3。
「心相成長」初始經驗值：36 ⇒ 50
「營造氣場」賦予的2星5費單位現在會攜帶一件推薦道具。
「營造氣場」登場回合：4-3 ⇒ 4-5
「滅世者」參與擊殺魔攻：2 ⇒ 1
「混沌召喚」近戰輸出魔像獎勵移除
「混沌召喚」金色龍蛋獎勵；初始完整道具鐵砧數量：2 ⇒ 1
「天選之狼」安比薩額外物攻：30% ⇒ 40%
「天選之狼」戰狼傷害：25% ⇒ 30%
「組件強盜」回合數：5 ⇒ 4
「碰撞測試」暈眩時間：1.25秒 ⇒ 1.75秒
「蒂瑪西亞永垂不朽」每次集結生命：4 ⇒ 3
「龍衛」嘉文四世物防與魔防傷害：185% ⇒ 100/120/155/200%
「流亡孤軍」護盾：35% ⇒ 30%
「長久之計」每回合經驗值：5 ⇒ 4
「長久之計」初始金錢：4 ⇒ 15
金色龍蛋兌現若開出「生命鎧甲」，將改為「不屈鬥魂」。
「強力投入」每階段賦予金錢：2 ⇒ 7
「千抽百鍊」每次重抽生命：8 ⇒ 9
「私房錢」不會每回合賦予2點經驗值。
「私房錢」每回合金錢：2 ⇒ 3
「私房錢」初始金錢：1 ⇒ 6
「知己知彼」傷害增幅：10/18% ⇒ 8/15%
移除「四個一組」
「精確優雅」不會於戰鬥開始時衝刺了
「精確優雅」新說明：戰鬥開始時，友軍獲得25%攻速，持續3秒。參與擊殺後，友軍會衝向下一個目標並再次獲得此加成。
「整裝備戰I」物攻與魔攻：2 ⇒ 3
「整裝備戰II」物攻與魔攻：3 ⇒ 4
「循序漸進」每階段給予的單位費用：3/3/3/4/4/4/5 ⇒ 2/2/3/3/4/4/5
「荊棘蔓延+」賦予金錢：4 ⇒ 2
「道具收藏家I」每件道具生命：25 ⇒ 20
「特性神木」賦予金錢：7 ⇒ 2
「特性神木+」賦予金錢：12 ⇒ 4
「究極鍊化」物攻與魔攻：25% ⇒ 35%
移除「世界符文」
「值得等待」不再需要經過2回合延遲才開始給予額外複製品
錯誤修正
達瑞斯在極少數情況下被異常延長的魔力鎖定問題已修正，不再超過原本預期的時間。
「神偷軍團 I」與「神偷軍團 II」現在互斥，無法同時出現。
加里歐不再與其他系統產生非預期的互動。
「一、二、三」不再額外提供1名1費單位
貪啃奇不再能吐出鍋鏟與平底鍋。
「比爾吉沃特」道具不再與其他系統產生非預期的互動。
單位在戰鬥中若與擁有1750以上生命的友軍分離，將不再失去「超大型靠山 I」提供的續戰力。
「虛空」的變異效果在從高階降至低階時將不再殘留。
教學模式中的軍火庫現在會永久存在，不再消失。
禁用「光之哨兵」增幅裝置
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 258
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 24
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 23 小時前 ・ 11
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 1
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 26
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 34
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 307
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 58
快訊／休賽季第3次！鄭宗哲再遭大都會DFA
快訊／休賽季第3次！鄭宗哲再遭大都會DFAEBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 51
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100