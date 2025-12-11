《冠軍之路》試片近400人搶看 球員感動：整場起雞皮疙瘩

紀錄台灣拿下世界12強棒球賽冠軍的紀錄片《冠軍之路》11日舉行大型試片會，包括中職會長蔡其昌、朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰等多位奪冠球星，與近400名觀眾提前先睹為快，重溫奪冠感動。陳冠宇看完後形容：「我們都雞皮疙瘩！」

試片現場除播放電影精彩片段外，片方也驚喜曝光由長榮交響樂團特別演奏的電影主題配樂，磅礡管弦樂搭配真實賽事畫面，並同步在各數位音樂平台上架主題曲〈今天的我〉。

導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢在台上感謝球員和團隊，《冠軍之路》出品人威剛科技董事長陳立白看完紀錄片感動說：「值得各位帶著朋友一看再看，這是我們共同的驕傲！」而球員們也感動直說：「整場起雞皮疙瘩。」

陳冠宇表示：「真的很推薦大家來看，很好看，因為畢竟這件事是1年之前，這1年得到很多啟發，有挫折、有低潮，但看完會心情很好，處於亢奮狀態，會有重新繼續打球的心情。」朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球直接雙殺完賽，畫面讓大家難忘，他本人在看完紀錄片後也直呼，希望有更多人看見這部紀錄片。

《冠軍之路》橫跨台、日、美三地，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材，完整記錄台灣隊從2013年止步八強，到2024年重返榮耀、奪回冠軍的熱血歷程。該片將於2026年1月1日全台盛大上映。(編輯：陳士廉)