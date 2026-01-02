《冠軍之路》開紅盤 創臺灣影史雙紀錄

記者王丹荷／綜合報導

中華隊奪下12強世界冠軍的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人氣勢，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計978萬，一舉創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全臺票房冠軍」2項紀錄。

戲院滿座 紀錄片喚醒觀賽感動

導演龍男．以撒克．凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢1日兵分南北兩地戲院與影迷相見；中華職棒會長蔡其昌與中職球星曾頌恩更到臺中戲院參與映後活動。已經5刷《冠軍之路》的蔡其昌用「不看可惜」4字力推紀錄片，他表示是部非常勵志的紀錄片，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員，更不忘分享觀影後的4症狀，要大家「入場前先按自己的『體質』選擇裝備，以免在戲院措手不及。」

蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他再看以記錄此賽事為主的紀錄片《冠軍之路》仍感動不已，希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服。」更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍，觀影過程除了熱血，也會哭笑交替，他幽默說：「心情請自我調適。」

《冠軍之路》上映首日戲院滿座率超過9成，昨日早上在大巨蛋秀泰影城舉辦「元旦應援場」，現場有爸媽帶著小孩、爺爺帶著孫女一起應援，有球迷穿著球隊球衣配上帽子、毛巾、球隊娃娃、法批等應援物進場力挺，也有人帶著「世界棒球12強臺灣冠軍全隊紀念簽名毛巾」一起回憶這場令國人難忘的精采賽事。

紀錄片《冠軍之路》單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計978萬。（牽猴子提供）

中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）昨日到臺中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（牽猴子提供）