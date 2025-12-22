「冠軍之路」首映！ 團隊齊聚喊「拚首周票房破億」

冠軍之路首映會（圖／TVBS資料畫面）

紀錄片《冠軍之路》於12月22日舉辦首映會，紀錄了世界12強賽中華隊的全程。 味全龍球員朱育賢出席首映會，表示看完電影後感動，啦啦隊員籃籃，也在首映會上回憶當時到場加油的情景，並說看完電影應該會感動落淚。

冠軍之路首映會（圖／TVBS資料畫面）

導演龍男．以撒克．凡亞思表示，正片比預告片更精彩，並希望觀眾看完會感動落淚。 監製張永昌和亞棒總特助周思齊在首映會上表達對首周票房破億的期望，周思齊甚至承諾若票房達到七億新台幣，將送出他的簽名球。

１２強賽（圖／翻攝蔡其昌ｙｔ）

紀錄片《冠軍之路》將於明年1月1日正式上映，包含了許多珍貴的比賽畫面和中華隊奪冠的瞬間。

