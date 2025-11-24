《冠軍之路》12強紀錄片明年元旦上映 曾豪駒：感謝球員完成自己與台灣的歷史故事

一年前的今天，台灣在世界棒球12強賽擊敗日本、勇奪冠軍，點燃全台的棒球熱，這段驚奇之旅拍成紀錄片《冠軍之路》，即將在明年元旦上映，讓台灣人重燃當時的感動。

今（24日）《冠軍之路》紀錄片舉行記者會，中華隊總教練曾豪駒回憶，球隊從被質疑到最終奪冠的過程，坦言這就像一場「不真實的一個夢，但卻實實在在地被實現」，他特別感謝這群「勇於做夢的選手」，完成了屬於自己以及台灣歷史的一個故事。

棒球不是體育競賽 是「凝聚台灣人心」的戰爭

中華職棒大聯盟會長蔡其昌強調，12 強的冠軍對於棒球迷而言，是「可以回味一輩子的事情」；對台灣人來說，棒球國際賽事「不太像看運動，像看戰爭」，贏了大家會很興奮，輸了則會非常沮喪。

廣告 廣告

蔡其昌指出，棒球這項運動在台灣人歷史上所承載的重量，與其他體育項目完全不同，它「凝聚了台灣人的心」。他認為，就算不是棒球迷，看到球隊在許多人不看好的情況下奪冠，也會被這份榮譽與驕傲所衝擊，得到人生的啟發。

曾豪駒：感謝勇於做夢的選手

曾豪駒回想組隊的歷程，從最初的質疑聲浪，到最後奇蹟般拿下冠軍，他感謝所有並肩作戰的夥伴。他希望透過這部紀錄片，能讓更多人了解球員、教練及後勤團隊背後努力的心路歷程。

曾豪駒在現場不忘勉勵所有觀眾，「人生有無限可能，要勇於選擇挑戰成就更好的自己」，他希望大家持續為台灣棒球一起努力。

跨越三地「瘋狂」拍攝 艱辛取得數百小時授權

這部紀錄片耗時9個月，跨越臺、日、美三地，訪談了近70位受訪者，並整理了超過300小時的影像素材。

導演龍男·以撒克·亞師思坦言，整個製作過程是一系列的「過關斬將」。

由於職棒球季從4月開始，春訓成為劇組唯一能與球員和教練面對面接觸的機會，製作團隊很瘋狂地在3月，用一個月的時間，奔波前往中南部各個球隊集訓場地，完成所有訪談，甚至遠赴美國拍攝球員林昱珉與林家正，甚至是其他國家的球員。

然而，最困難的是後續的版權申請，還好有監製在版權申請和聯絡溝通上提供了極大的協助。

楊大正以球員「第一人稱」創作主題曲

電影特別邀請金曲樂團滅火器主唱楊大正，量身打造主題曲〈今天的我〉。楊大正坦承，他在電影公司觀看初剪時，情緒非常激動，「在那邊落淚了四五次」。

他決定跳脫球迷視角，嘗試用球員「內心的第一人稱」來紀錄這趟心路旅程。歌曲描繪了選手從小夢想萌芽、經歷受挫不放棄，到最終奪冠的過程。

楊大正也向全台球迷喊話，希望大家不要只在贏球時才愛球員。他強調：「有你們的愛，他們可以走得更遠」。