《冠軍之路》400人搶先看！「重溫12強奪冠」起雞皮疙瘩 他曝1年後心境

記者王培驊／台北報導

棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》舉辦大型試片會。（圖／牽猴子 提供）

台灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》於11日在 MUVIE CINEMAS 台北松仁舉辦大型試片會，更公布30秒短版預告，以及長榮交響樂團演奏配樂的照片，並同步在各數位音樂平台上架主題曲〈今天的我〉。活動現場湧入近400位觀眾搶先觀賞，包括中華職棒會長蔡其昌、中職球星朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰等人，和參與訪談拍攝的小白團長與知名棒球YouTuber Josh，以及獻唱片尾插曲〈漂亮〉的啦啦隊歌手李若潼也都特別到場力挺，與滿場觀眾一同重溫2024年世界棒球12強賽奪冠時的激動時刻，陳冠宇更是激動表示，「我們都雞皮疙瘩」！

廣告 廣告

中職球星張奕（右起）、莊昕諺、戴培峰、陳冠宇、朱育賢一同出席媒體試片。（圖／牽猴子 提供）

試片現場除播放電影精彩片段外，片方也驚喜曝光由長榮交響樂團特別演奏的電影主題配樂，磅礡管弦樂搭配真實賽事畫面。導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢在台上感謝球員和團隊，《冠軍之路》出品人威剛科技董事長陳立白看完紀錄片感動說：「值得各位帶著朋友一看再看，這是我們共同的驕傲！」而球員們也感動直說：「整場起雞皮疙搭。」。

《冠軍之路》舉辦大型試片會，活動現場湧入近400位觀眾搶先觀賞。（圖／牽猴子 提供）

去年12強的左投陳冠宇也在會後開心透露：「很推薦大家來看，我覺得很好看，因為畢竟這件事是1年之前，這1年得到很多啟發，有挫折、有低潮，但看完會心情很好，處於亢奮狀態，會有重新繼續打球的心情。」他坦言對紀錄張奕心路歷程的部分很有感，「從被懷疑、排擠又站到這舞台，很感動」。朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球直接雙殺完賽，畫面讓大家難忘，對於看完紀錄片，他也直呼希望有更多人看見這部紀錄片。

朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球直接雙殺完賽，畫面讓大家難忘。（圖／牽猴子 提供）

《冠軍之路》自曝光上映消息以來，便吸引各界熱烈關注，在社群上引發極大討論迴響，短短數日預告觀看次數即突破27萬人次、主題曲〈今天的我〉 完整版MV在牽猴子頻道加上滅火器頻道的觀看也有29萬人次觀看，成為2026開年最受期待的台灣紀錄片電影。官方也於試片會現場同步公開30秒短版預告，震撼呈現球員揮棒、奔跑、奪冠的瞬間，再次點燃全民棒球魂。

去年12強的左投陳冠宇也在會後開心透露：「很推薦大家來看，我覺得很好看。」（圖／牽猴子 提供）

本片由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍、導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。《冠軍之路》橫跨臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材，完整記錄台灣隊從2013年止步八強，到2024年重返榮耀、奪回冠軍的熱血歷程。

中職球星戴培峰也特別到場力挺。（圖／牽猴子 提供）

《冠軍之路》的電影書暨待用票集資計畫也已近800萬臺幣，在群眾支持下帶動更多資源支持基層棒球組織與棒運發展，是2025年影視類集資冠軍，而這部紀錄片將於2026年1月1日全台盛大上映，這不僅是一部紀錄片，更是一封寫給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。

更多三立新聞網報導

江南大叔用藥慘了！「韓警掌握新證據」突襲搜查公司 他手機也遭扣押

大牙離婚後吐心聲！發長文揭低潮期情緒 認了「日子太苦澀」：能量透支

好萊塢美乳女神挨酸整形！不對稱全因「意外縫19針」 她罕動怒：想縮胸

陳意涵過失失手殺老公！「為戲豁出去」被導演逼哭 他急喊：要保護喉嚨

