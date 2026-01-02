冠軍大漲近一倍！2025年全年、12月單月海外股票ETF十強揭曉

觀察 2025 全年，00877 飆漲高達 97.43%，二至五名依序是國泰臺韓科技（00735）、元大航太防衛科技（00965）、富邦越南（00885），及第一金太空衛星（00910）等，前五強全年度報酬都高達五成以上。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 2025 全球股市亮麗封關！12月份及 2025 年全年度海外股票ETF報酬也出爐，據 CMoney 統計資料，12 月漲幅前十強海外ETF 報酬率都在 5% 以上，其中 2024 年度績效王「第一金太空衛星」（00910）上漲 16.43%、「復華中國5G」（00877）漲幅達 13.54%，表現最為亮眼。

然而，以 2025 全年來看，00877 飆漲高達 97.43%，榮登海外ETF績效冠軍，隨著 AI 時代下大型語言模型（LLM）所需的資料中心與算力暴增，中國的雲端服務商與科技廠藉由大量國產晶片匯聚成 AI 集群「以量制勝」，該ETF近兩年大漲 160.28%。

海外ETF榜上二至五名，依序是國泰臺韓科技（00735）、元大航太防衛科技（00965）、富邦越南（00885），及第一金太空衛星（00910）等，前五強全年度報酬都高達五成以上。





2025 年按 MSCI 世界指數上漲 21%，全球股市中以韓國KOSPI指數大漲 75%，表現最亮眼，南韓科技股受惠 AI 發展強勢上揚驅動，其餘漲勢強勁的股市多數為新興市場，漲幅五成以上的有智利、捷克、巴基斯坦等，而費城半導體指數截至 12/30 日，漲幅也高達 44%，台股全年度漲幅 25.7%，位居全球市場中段班，與日經指數全年度 26% 的表現貼近。

第一金投信分析，預期在全球貨幣寬鬆及各國政府財政刺激政策下積極推展，可望支撐全球經濟成長復甦，今（2026）年仍是對股票較有利的環境，受惠 AI 正向評價與樂觀投資情緒，全球風險資產仍將呈現活躍表現，全球 AI 產業仍是投資主旋律，包括 AI 全球科技大廠，及台灣 AI 強勢供應鏈等，此外，投資主軸還可留意像是太空衛星等創新科技。

台灣掛牌交易的海外ETF越來越多元，投資人參與全球各地股市、各種主題式投資，一鍵下單交易，掌握全球市場成長動能及投資獲利機會。觀察 Cmoney 資料，海外ETF短期與中長線表現，12 月及 2025 年績效榜上，重複的共有 5 檔，包括：00910、00877、00735、00885，及 00955 等，突顯這 5 檔ETF的表現，從年初貫至年底的強勢動能。

12 月漲幅冠軍 00910，從近三年的表現觀察可以發現，該檔ETF表現分散在各年度，並非僅集中在今年度的表現。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝強調，美國總統川普全力推動太空衛星發展，像是 12 月中旬才發布的太空優勢令，確立太空衛星產業至少未來 5 年的訂單能見度；美國推動的「金穹計畫（Gloden Dome）」美國版天基防禦系統，需要佈署數千顆具備監測功能的低軌衛星，這也有助於相關廠商，如：星球實驗室、黑天科技能在可預期的未來，持續受惠政府訂單需支等。

此外，投資人也可留意像是 2026 年中可望 IPO 的 SpaceX，擁有最佳行銷手首富馬斯克的加持，可望再推升太空衛星個股的股價競爭效應，曾萬勝表示，過去被視為追星逐夢的太空衛星產業，近半年逐步出現訂單、營收的實質加持，未來訂單、獲利進一步推升，將成為產業續揚的堅實底氣。

