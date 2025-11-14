冠軍害了臺藝大？葛記豪揭球隊「大頭症」 撞牆後反成關鍵養分

臺藝大徐堂琪攻下27分9籃板，帶隊險勝臺灣師大。圖／大專體總提供

臺藝大在9月的登峰造極青年籃球邀請賽擊敗健行科大奪下大專男子組冠軍，但冠軍光環之後卻迎來一段混亂期。今（14）日UBA第一階段首戰迎戰臺灣師大，以84比77險勝，賽後教練葛記豪受訪坦言球員一度有「大頭症」，練球不聽指令、場上節奏失控，甚至讓他直說「差點被氣到中風」。

臺藝大在9月27日登峰造極青年籃球邀請賽擊敗健行科大，拿下大專男子組冠軍，提前在新賽季的UBA打出聲勢。然而冠軍光環帶來的不是穩定，反而是一段混亂。總教練葛記豪坦言，那段時間球隊「大頭症」嚴重，練球亂成一片，讓他差點氣炸。

「拿完冠軍回來，他們頭真的很大，講什麼都不聽，練球亂成一片。我那時候差點中風。」葛記豪苦笑說。面對球員突然膨脹的心態，選擇讓球員自己承擔結果，「我就放生，讓他們撞牆到自己覺得不對。」

葛記豪指出，這群球員除了來自光復高中的王威翔，其他人高中時期多半都止步於資格賽，拿到盃賽冠軍後會有這些反應難免，但球員自己意識到問題、主動調整，球隊才逐漸回到正軌。不過，葛記豪也強調，盃賽冠軍對球員是重要養分。



