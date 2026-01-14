冠軍建材巫姓獨董涉內線交易 北檢依證交法起訴

（中央社記者林長順台北14日電）股票上市公司冠軍建材巫姓獨立董事涉嫌內線交易，規避擬制交易損失共25萬餘元。巫男在偵查中自白，並繳回犯罪所得。台北地檢署今天依涉違證交法起訴巫男，並請法院減輕其刑。

冠軍建材公司於民國113年3月28日下午4時14分許，在公開資訊觀測站公告：「本公司112年第四季會計師出具保留意見」的重大消息。巫姓獨董在同年的3月13日前得知重大消息後，為了規避利空消息造成冠軍公司股票下跌的損失，分別賣出手中持股，規避擬制交易損失總計新台幣25萬9620元。

北檢今天依證券交易法內線交易罪起訴巫姓獨董。檢察官表示，巫男於偵查中已自白犯罪，並繳交全部犯罪所得25萬9620元，請法院依證交法規定減輕其刑。（編輯：李亨山）1150114