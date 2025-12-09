冠軍打造永續舒適宅 2026新工藝登場

【記者柯安聰台北報導】冠軍建材（1806）於12月11日至12月14日參加2025台北國際建築建材暨產品展，以「永續舒適宅」為核心，透過永續建材「科技節能石」搭配「外牆乾掛節能」綠色工法，獲得「高性能綠建材標章」認證，成為台灣綠建築的重要建材，除了原有60x60 cm、90x90 cm、60x120cm的規格之外，並推出30x60 cm，不僅可減少切割時的浪費，更能滿足建築師的外牆設計需求。



同時，亦推出創新工藝：肌膚面、絲綢面與數位微模，繼續以多元與先進的技術與創意，領先業界，回應疫後消費者對居家整體氣氛：微光且舒適的五感需求，展現其面向消費者的居家變化。



冠軍建材不但是磁磚業界第1家完成ESG報告書的企業，更入選商業周刊2025年「碳。競爭力百強企業」。近年並投入12億元進行產線整改，引進義大利最新自動化窯爐設備，利用高效率燃燒系統（熱回收再利用）減少能耗達20%以上，產能提高30%以上，持續積極推動永續節能、循環再生的綠建材生產，導入Reduce減量化、Reuse重複使用、Recycle循環利用的3R綠色戰略，截至目前旗下取得再生綠建材標章的產品共329項，佔冠軍全產品比重達59%，展現冠軍對 2050 淨零排放趨勢的前瞻佈局與永續承諾。



冠軍建材推出的「科技節能石」結合「節能外牆乾掛系統」，為台灣唯一取得高性能綠建材標章的磁磚品牌，此系統能提升外牆空氣對流，大幅降低建築能耗，具備高安全性、施工快速、省工省時及維護成本低等優勢，實測可使室內降溫約4至6℃，並減少空調耗能24%至36%，是推動綠建築的重要解決方案。



自2018年首次推出「科技節能石」以來，持續投入研發創新，使其在花色與規格上擁有業界最完整、最豐富的產品線，此次展會再度推出多項全新規格，其中以30×60cm新尺寸最受矚目，不僅能有效降低施工時的切割浪費，更因應設計師在空間應用上對多尺寸搭配的需求，提供更高的設計彈性。此外，冠軍建材同步發表60×120cm清水模，以大尺寸與極簡質感滿足設計師對外牆表現的期待，進一步展現科技節能石在建築外觀應用上的多元可能。（自立電子報2025/12/9）