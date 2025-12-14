冠軍教練爆「門票換多人運動」！邀OnlyFans網紅「1男激戰3女」…本尊回應了

摩爾遭爆向OnlyFans網紅索雷蒂提出性交易邀約。圖／翻攝自IG／miasorety

密西根大學（University of Michigan）前美式足球教練在2024年率隊奪下全國冠軍後不久，竟遭OnlyFans火辣網紅指控他透過私訊提出以賽季套票要求她加入「多人運動」，事件曝光後頓時引發熱議。不料，密西根大學近日直接以「與校內行政助理發生不當關係」為由將教練解雇，更爆出這名教練涉嫌闖入該行政助理住處、持刀威脅輕生一舉遭警方逮捕。

密西根前教練奪冠後「疑向OnlyFans模特提性交易」

根據體育網站Outkick報導，這起事件要回顧到2024年1月8日，美國密西根大學美式足球前總教練謝羅恩摩爾（Sherrone Moore）率領密西根狼獾隊（Wolverines）在休士頓NRG體育場，以34比13擊敗華盛頓大學，奪下全國賽冠軍。怎料報導指出，OnlyFans網紅索雷蒂（Mia Sorety）事後爆料，稱已婚且育有3名子女的摩爾在奪下勝利後的幾小時，就私訊她提出性交易邀請。

報導指出，摩爾曾向索雷蒂傾訴「妻子與小三之間的感情糾紛」，而摩爾一開始在私訊中聲稱只是想找「非性方面的娛樂」，但後來卻提出以「賽季套票」作為交換，要求她與另外2名OnlyFans網紅一同進行「多人運動」，索雷蒂隨即拒絕該邀約，身為狼獾隊死忠球迷的她更直言：「我本來就有錢，門票我自己就買得起。」

報導更稱索雷蒂之後再度出面指控，摩爾不只在奪冠當晚聯絡她，甚至在2023年11月29日、密西根對戰宿敵俄亥俄州立大學的比賽中場休息時間，仍透過平台私訊她。索雷蒂強調，她與摩爾從未私下見面，只有透過私訊互動。消息曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛起底摩爾的IG追蹤名單，發現其中除了索雷蒂，還有多名OnlyFans網紅。

不過，索雷蒂13日在X上發聲澄清，強調摩爾並沒有以賽季套票向她索取任何東西或服務：「那個說法是假的，我從未在任何社群媒體上發布過相關內容，所有溝通都是透過我的前助理進行的，這件事完全是一場誤會。」

因不當關係遭解雇！教練情緒失控闖民宅威脅輕生

不料，摩爾10日竟被密西根大學以與校內行政助理希弗（Paige Shiver）發生「不當關係」為由解除總教練職務。報導引述起訴文件指出，摩爾在遭解雇後情緒失控，不久後就從學校前往希弗的公寓闖入其中，並與屋內一名女子發生激烈口角，後來更情緒失控地拿起2把奶油刀、1把剪刀，多次威脅要輕生：「我要讓妳看著我輕生，我的血會在妳手上，是妳毀了我的人生！」

警方獲報後趕往現場時，摩爾已逃之夭夭，警方循線調查後，最終在10日將摩爾逮捕歸案；檢方訊後依非法侵入住宅、跟蹤等罪行將其起訴。法院初步裁定摩爾以2.5萬美元（約78.3萬元新台幣）交保，並須配戴GPS定位裝置及持續接受心理健康治療；若罪名全數成立，摩爾最高恐面臨6年半徒刑及3500美元（約10.9萬元新台幣）罰金。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



