冠軍油飯番外／百年老店也成他手下敗將 曾替世博設計菜單

阿潘功夫油飯打敗許多老字號，去年底一舉拿下新北油飯節冠軍。老闆陳政任有25年主廚資歷。（陳政任提供）

位在蘆洲中華街黃昏市場內的阿潘功夫油飯一舉拿下新北油飯節冠軍，每天透早就在小攤洗米蒸米的老闆陳政任，曾是90年代最高級的中餐廳馥園的研發主廚。

位在臨沂街2014年已熄燈的馥園餐廳，早年出沒的盡是達官貴人，經常舉辦國宴、接待外賓。2000年初，陳政任被挖角進馥園，30出頭擔任馥園研發主廚，設計許多中菜西吃的宮廷菜。他回憶當年內場師傅比外場服務員人還多，最巔峰時內場有30位師傅，「因為我們創辦人楊姐覺得不能讓貴賓等菜。」

已熄燈的馥園，曾是最高級也最神祕的中餐廳，早期曾經常舉辦國宴、接待外賓。（翻拍自臉書）

陳政任回憶：「馥園非常低調隱密，一般人看到那個外觀，也不知道是什麼，也不敢進去，連我老婆也沒進去過，都在外面等我。馥園裡面非常大，很多包廂。我擔任主廚的那個年代，外面常常都是一堆狗仔在等，看能拍到什麼大人物。」

身兼兩職 赴上海研發魚翅冷凍包

後來人稱楊大姐的馥園創辦人楊淑貞，將事業重心移至上海、開食品廠，陳政任也曾跟隨擔任食品廠餐飲總監。

陳政任擔任馥園研發主廚時，研發出不少新菜色。（陳政任提供）

「楊姐在上海的食品廠非常大，我們就做魚翅、刺參、鮑魚那些的冷凍包，供應給中國的高級餐廳及飯店，他們只要打開加熱就好，魚翅常常一出就是2萬包。」在上海期間，他還曾參與設計上海世博菜單。「負責上海世博的主廚非常有名，在中國好像有天下第一杓之稱，他跟楊姐很熟，希望楊姐能給菜單設計一些建議，楊姐就派我過去跟他們討論交流。

跟保鑣熟 銀行總裁也想請他當私廚

後來因為楊姐希望陳政任常駐上海，剛結婚不久他，便在馥園熄燈前離開，轉而當科技業老闆私廚。一年之中有6、7個月得陪老闆飛各國出差，貼身伺候老闆吃喝，年薪高達2百萬，但因為長期不在妻小及中風母親身邊，倍感愧疚，才決定回家在市場擺攤賣老婆最愛吃油飯。

陳政任擔任科技業老闆私廚長達5年，跟老闆一起住豪宅，貼身伺候老闆吃喝，也要常陪喝。

「其實前陣子還有好像是香港半島銀行還什麼銀行的總裁，透過她的保鑣來聯絡我，希望我去香港當她私廚。」陳政任說，他當私廚時期，認識很多大老闆的保鑣、司機、特助、祕書，「我們有空檔就會在一起聊聊。」

他在菜市場現做現炒賣油飯，超接地氣，看起來跟過去天天陪老闆坐豪車、搭私人飛機、喝百萬紅酒的上流生活大不同，其實他內心反倒覺得能跟家人在一起，讓他有機會當好丈夫、好爸爸，已心滿意足。

阿潘功夫油飯奪冠後，成蘆洲名攤，陳政任每天清晨5點半就要起床作業，他笑說體力快不能負荷。

