冠軍油飯1／曾在斥資3億元打造 台北最美麗餐廳擔任主廚 如今藏身蘆洲菜市場

有25年主廚資歷的陳政任，為陪伴家人，放下200萬年薪及身段，在家附近的黃昏市場賣油飯，堅持每天現炒現做，去年底拿下首屆新北油飯節冠軍。

只經營5年的菜市場油飯小攤，卻打敗一票老字號，奪下首屆新北油飯節冠軍。「阿潘功夫油飯」在蘆洲黃昏市場寫下不按牌理出牌的成績。

更讓人意外的是，這個小攤老闆陳政任，竟有25年主廚資歷，曾在90年代政商名流穿梭、斥資3億元打造、有台北最美麗餐廳之稱的「馥園」擔任研發主廚，還當過科技業老闆私廚，年薪兩百萬。他放下高薪在市場賣油飯，只因為想回家。

陳政任曾是90年代達官貴人愛去的馥園餐廳研發主廚，擅長鮑魚、翅排等宮廷菜，還曾上雜誌。（陳政任提供）

清晨5點半，新北蘆洲中華街黃昏市場內，只有阿潘功夫油飯一攤有動靜。手機播放著流行音樂，老闆陳政任借用隔壁下午才營業的豬肉攤位，開始一桶桶地泡米。等米浸泡的時間，他搬出大油鍋，蹲坐攤子後方，要花2小時炸油蔥酥。「油飯分兩種，一種是豬油煸香，另一種就像我們是靠油蔥酥。」狹小的空間，就是一個陽春廚房，陳政任表情專注，鍋子搬上搬下，時間到了又搬出木桶蒸米，忙到沒時間多講話。

不給預訂 大官也得排隊

得到油飯節冠軍後，早上8點半還沒開賣，攤位前就已出現排隊人龍。為公平起見，陳政任不再讓人預訂。

表定9點半營業，8點半就有人排隊苦等第一批油飯出爐，攤上掛著新北市長侯友宜頒獎的照片，不少人排隊前先拍照打卡。有人騎車來想先預訂，他一律婉拒，「得獎後很多單位打來說要訂油飯，我根本沒辦法做，你看現場人排到巷尾了，總不能讓他們等，一定要公平！大官來也要現場排。」

阿潘功夫油飯是去年底剛出爐的新北油飯節冠軍，雖然只是市場裡的小吃攤，而且只做外帶，但陳政任堅持當天現炒現做，營業5年，打敗經營一甲子、百年油飯老店。

陳政任的油飯，糯米跟配料、醬汁完美結合，食材講究，只用溫體豬肉、埔里香菇及東港蝦米。（100元/斤）

攤名阿潘 是老婆的姓

「油飯就是糯米跟配料的結合，看似容易，其實不簡單。」陳政任覺得自己的油飯關鍵還是在對米的掌握度，「用什麼米其實還好，只要是台灣米都好吃，做油飯也不會有人笨到用新米。但糯米要泡多久、蒸多久，全靠經驗。」尤其他只做外帶，要考慮冷掉後口感一樣好，「你可以簡單說就是蒸的時間不要過長，但其實每個工序都有關聯。」

陳政任去年12月帶老婆一起上台領新北油飯節職人油飯金賞獎。（陳政任提供）

聞名而至的客人，覺得阿潘功夫油飯粒粒分明，免加醬就香氣十足、非常好吃。攤名「阿潘」，不是他的外號，而是太太的姓氏，「油飯是我太太最喜歡吃的，做這個生意能養家外，也讓我有機會做好丈夫、好爸爸。」

