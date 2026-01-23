冠軍油飯2／昔食材只用龍鮑翅參！三任總統吃過他的菜 改做庶民小吃照樣展現功夫

陳政任曾是90年代達官貴人愛去的馥園餐廳研發主廚，擅長鮑魚、翅排、刺參等宮廷菜，還曾上雜誌。（陳政任提供）

拿下首屆新北油飯節冠軍的阿潘功夫油飯，老闆是用的太太的姓氏為攤名。之所以如此寵妻，其實是因陳政任長期對太太有份愧疚。

在太太阿潘眼中，陳政任很有個性，「他之前一直都在當主廚，個性急、要快之外，也很要求。當然也沒時間陪我們。」陳政任邊聽邊笑說：「大概就是韓劇裡主廚的那個樣子，廚師們做，我試吃。」原來眼前在菜市場裡洗米、泡米、蒸米、炸油蔥酥…專注做著每道工序的陳政任，過去曾是大名鼎鼎的馥園餐廳研發主廚，每天都是用高檔食材研發新菜色，「鮑魚、排翅、刺參、雪蛤、鵝肝…我們做的是中菜西吃的宮廷菜，服務的都是金字塔頂端。」他透露前總統陳水扁、馬英九、蔡英文都吃過他的菜。

一早7點不到，陳政任泡完米，緊接著煮四神湯。他從小喜歡做菜，不管宮廷菜還是庶民小吃，他一樣專注。

媽媽打麻將 他小學就會做一桌菜

陳政任16歲就到飯店當學徒，18歲就出師。「我是傳統學徒出身，江浙菜底。」陳政任說他不愛念書，高一輟學，「我爸認識三德飯店的燒臘師傅，帶我當學徒。」他2年就當上廚師，除了天分，也因為比別人認真，「我從小就喜歡做菜。小學三、四年級，我媽在打麻將，我就可以做一桌菜給大家吃。當學徒時，兩班制，空班休息時，我就練刀工、練炒菜、練翻鍋。」

陳政任每天花兩小時現炸油蔥酥，是他功夫油飯的關鍵香氣。

在江浙菜圈，陳政任出名早，20出頭就在福容飯店當主廚，「我跟我太太就是在福容飯店認識。」後來被挖角到馥園，深受老闆「楊姐」重用。

身兼兩職 鑽研有錢人養身食譜

他在馥園最顛峰時曾帶領2、30位廚師，還有日本電視節目採訪，也上過雜誌。「楊姐到上海開食品廠時，我也跟著去。」他當時身兼馥園研發主廚及上海食品廠餐飲總監，「休假時，也不能閒著，楊姐會要我開發新菜，我在上海灘坐一整天，都在寫食譜，寫了好大一落。有錢人要吃養身，我就鑽研中藥入菜的養身食譜。」後因楊姐希望他常駐上海，他在馥園熄燈前便已離開。

現炸油蔥酥也有一瓶一瓶單獨賣。

「只要是廚師，都想開一間自己的餐廳。」陳政任後來與人合夥，在新北三重開了宴會館，「沒做成功，因為股東之間有點糾紛，2年就收了。」

