冠軍油飯3／當私廚領高薪、坐500萬豪車買菜過上流生活 回家賣油飯同行詫異：有必要嗎？
有25年主廚資歷的陳政任，曾在福容飯店、馥園餐廳等當主廚。但「只要是廚師，都想開一間自己的餐廳。」他後來與人合夥，在新北三重開了宴會館，「沒做成功，因為股東之間有點糾紛，2年就收了。」他轉而做起科技業老闆的私廚，長達5年。
「我就跟老闆住，老闆去哪我就去哪。老闆半夜肚子餓，我再睏也要爬起來弄吃的給他，也要常陪喝。等於隨時待命、伺候老闆跟老闆的朋友。」他從手機找照片給我們看，當時的他，不是穿著潮服喝紅酒，就是神氣地陪老闆搭私人飛機出差，「買菜都坐500萬豪車。」老闆對他也很大方，「年終都用喊的，老闆會說：『不然這次你拿6個月好了！』」他透露，當時年薪約200萬元。
視訊分享開遊艇 老婆女兒寒流躲被窩
當私廚時，雖然跟著老闆吃香喝辣過上流生活，但一年中長達6、7個月不在台灣，陳政任內心一直對太太有份不捨及愧疚。「我每天晚上都會跟太太還有女兒視訊，分享的都是今天又開遊艇去哪、喝了幾百萬元的紅酒。那一次是在新加坡，台灣好像寒流，我太太跟女兒躲在被窩裡跟我視訊，我在豪宅吹冷氣。」他回憶那時太太還懷孕，大著肚子要照顧女兒，也要照顧他中風的媽媽，「電話中她雖然沒說，但我聽得出來她聲音很疲憊…我心裡很難受，當時就下定決心要回台灣了。」
靠油飯追老婆 剛要擺攤同行詫異
2020年，他決定在離家很近的市場賣油飯，賣完還可以回家吃晚飯。「我小時候跟媽媽回彰化外婆家過節，印象最深就是大家在三合院吃外婆做的油飯。油飯也是我老婆最喜歡吃的，我以前就是靠油飯追她。」陳政任說，油飯雖然是庶民小吃，但總跟節慶、喜事連在一起，「年菜裡也會有米糕、油飯。」他以前就常研究油飯，「主要就是不斷記錄泡米、蒸飯的時間。」
只是剛要做生意，就有很多同行詫異。「我們有個大飯店主廚群組，知道我要擺攤賣油飯，他們會覺得『堂堂主廚，有必要嗎？』」陳政任反倒認為自己就是廚師，能做喜歡的東西，又能兼顧家庭，「很棒啊！」
