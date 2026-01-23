冠軍油飯4／每天只賣百斤 開門前人龍就排幾個店面 大官來也得照排

有25年主廚資歷的陳政任，2020年到蘆洲中華街黃昏市場賣油飯，去年底拿下首屆新北油飯節冠軍。奪冠後，小攤前每天大排長龍。

陳政任放下私廚高薪，回家賣油飯。但起步的前半年，生意並不好。「我剛來這個市場時，附近有5家賣油飯。大家沒吃過你的，就不太敢買。」街頭巷尾也沒人知道他是名廚出身。

陳政任覺得米的掌握度是油飯好不好吃的關鍵。他曾長期記錄泡米時間，也會撈米看狀況。

更難的是環境轉換，「我以前都是在專業廚房做事，現在在戶外蒸米，溫度、濕度都影響口感。」好幾次他覺得糯米口感不對，整桶倒進廚餘車。

磨合大半年 穩定後日賣百斤

每天早上6點前陳政任就已在攤位開始作業。他用木桶蒸糯米，一天要蒸7、8桶。狹小的空間就是他的廚房。

「隔壁豬肉攤跟對面菜攤都說幹嘛倒掉，聞起來還是很香啊，他們很想吃。」但陳政任過不了自己的主廚味蕾，「對我來說，軟硬度差一點就不行。」與克難廚房磨合了大半年，才覺得品質穩定了。

「食材也很重要，用料一定要新鮮。豬肉我是跟隔壁攤叫的溫體豬，香菇用埔里香菇，蝦米是東港蝦米，再用陳年醬油為基底的祕製醬汁，跟糯米攪拌均勻。」他的油飯做出口碑，生意也趨穩定，每天可以賣100斤，四神湯也很受歡迎。

陳政任的油飯，糯米跟配料、醬汁完美結合，食材講究，只用溫體豬肉、埔里香菇及東港蝦米。（100元/斤 ）

客人力挺拉票 得獎後銷量翻倍

去年，新北市政府主動邀請他參加新北油飯節比賽，第二次他才答應。百餘家參賽店，先進行網路票選，前十名才能進決賽。「我有一個LINE群組，有400多個客人，他們一知道我要參賽，超力挺，拉人幫我投票。」闖進決賽後，再由5位專業評審試吃，最後在頒獎典禮上當場宣布名次。「其實我沒有把握，因為前十名裡有那種經營一甲子、甚至百年油飯老字號。」陳政任說。

陳政任和太太阿潘（左）一起經營油飯攤，雖然辛苦，卻備感幸福。

奪冠後，成了蘆洲名攤，一早八點半、還沒開賣，小攤前已出現排隊人龍。他已不讓人預定，「你看人都排到巷尾了，要公平！大官來也要現場排。」他現在每天要做200斤，下午 2點不到就賣光。「也沒辦法做再多了，體力真的不夠。」陳政任說，得獎後，想加盟的人更多，但他暫不考慮，「我覺得現在我一個攤位好好的，可以顧到家，生活也夠用，很好了。」

