冠軍磁磚新藍海／進口磁磚傾銷台廠賠本賣 龍頭冠軍建材第三代綠色轉型拚突圍

台灣本土磁磚產業正面臨嚴峻時刻，因天然氣及電價大漲，讓生產成本大增，以及國內建築產業萎縮、需求減少，對外又有進口磁磚的低價傾銷問題，台灣磁磚業龍頭冠軍建材總經理林祐宇表示，「我們需要的是公平的競爭環境，當然，也要逼自己成長。」

受俄烏戰爭導致的能源波動，近一年多來，國內工業用天然氣已連續上漲7次，漲幅高達71.31％，工業用電部分也連漲4次，電價漲幅達63.5％，推升總生產成本上升超過9％。

「近一年來，有5家磁磚製造廠歇業或停產。」台灣陶瓷公會秘書長陳榮洋跟本刊表示，台灣陶瓷業興盛的時期有128家，現在加入會員的只剩下22家，開窯率僅一半，有些甚至賠本賣。

冠軍近年陸續投入12億元升級設備。

內憂未止，外患更可怕，尤其是東南亞與印度進口台灣的磁磚幾乎沒有關稅，進口磁磚市占率從2016年的25.9％，到2021年第一季成長至38.2％，國產品牌因此從58％下降至44.3％，因此我國財政部關務署在2021年10月起，對來自印度、越南、馬來西亞及印尼四國產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅、為期5年。

林祐宇也在環保建材上，砸下重金進行升級，近3年已投資12億元引進最新自動化窯爐設備，減少耗能、提升產能，也率先做了永續報告書，「我們的標準，就是要比國家標準嚴」林祐宇說。

林祐宇表示，過去建築物施工過程中，可能有8到12％不等的磁磚損耗、大部分變成事業廢棄物，所以他們跟遠雄合作，把廢棄磁磚重新做成原料、再投入再生綠建材的製程，取得再生綠建材標章。「磁磚用幾十年都不會壞，而且好清潔、好保養，是很環保的建材。」林祐宇講起磁磚就是眉飛色舞。

