冠軍磁磚新藍海1／50年老店黑科技揭密 冠軍磁磚新工法讓建物冬暖夏涼

冠軍磁磚是台灣民眾耳熟能詳的龍頭企業。

「現在磁磚可以不用水泥貼在牆上，而是用金屬構件拼裝起來、離開牆壁表面，就能隔絕陽光、讓空氣對流，過去大家認為外牆就是二丁掛，但我們希望可以升級，用科技節能！」冠軍建材總經理林祐宇向本刊介紹新工法，可以讓建築物裡面冬暖夏涼。

冠軍建材集團創始於1972年，已經是超過50年的老品牌，目前在台灣磁磚業是龍頭。新的乾掛設計，可以讓建築物本體跟太陽光有一段空間隔絕，空氣對流後，如果室外溫度30度，室內大約就是25到26度左右，可有效減少空調使用，在成大的實驗室測試，可抗17級的風壓以及撞擊。

冠軍是國產磁磚龍頭，推出新磁磚設計，採乾掛工法，離牆面約4到5公分，空氣對流後，可有效減少空調使用。（冠軍建材提供）

「這種隔空拼裝、而非直接黏上去的做法，也是一種環保，搬家時，就可以完整地把磁磚拆了帶走，像是要施工、修管線時，也可以直接掀開，而非把磁磚打碎，這樣就沒有事業廢棄物了。」林祐宇說，目前在北台灣的一些新建案已經採用。

屋頂也很適合，因為頂樓被太陽直射會很熱，架高15公分，下面就可以舖設管線。而這種乾掛工法，關鍵是磁磚本身品質也要夠好，林祐宇表示，會用到2公分厚的「科技節能石」，

所謂的科技節能石，是冠軍做的大型磁磚，高壓壓製與數位噴墨製成，外觀可模擬天然石材或水泥質感，且因尺寸夠大、可減少拼接縫隙，也有隔熱與保溫功能，還有低吸水率、防止水氣滲透，表面也可防滑，耐磨且抗污。

「它的硬度比某些石材更好，像是台北大巨蛋外圍的走道，其實就是這樣做的，就算大型車輛開過去也沒問題。」林祐宇透露，本來業者想用3公分厚的花崗岩去做，但後來發現花崗岩在這樣使用上會有些問題，因此冠軍毛遂自薦，果然一試就中。

