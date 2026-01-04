冠軍磁磚新藍海2／從小住在工廠上看鐵金剛 冠軍第三代林祐宇不勸孩子接班

冠軍建材總經理林祐宇接受本刊專訪，暢談經營理念。

「既然我選擇做這個行業、而且必須做一輩子的，還有我自己的小孩也要在台灣生長，要怎麼確保這個環境是永續成長，就是我要考慮的。」今年41歲、冠軍建材總經理林祐宇接受本刊專訪時這樣說。

冠軍建材集團創始於1972年，前身為信益陶瓷工業有限公司，創辦人林田村而後自創「冠軍磁磚」品牌，1990年後由二代林榮德接任董事長，搭上房市起飛成了業界龍頭，第三代的林祐宇和姊姊林孟瑜在外國讀完大學後，進入公司從基層做起，林祐宇被派赴中國大陸歷練多年後，近年回台開始接班。

「我小時候就住在工廠的樓上，很好玩。」位於苗栗竹南的冠軍總部大樓，原是林田村的工廠起家厝，從小跟著磁磚廠一起長大，林祐宇說，等到大家下班後，就可以到樓下玩，跑來跑去、看著像是無敵鐵金剛的大型機器與堆高機，覺得很帥，也對家裡做磁磚這事感到驕傲。

冠軍目前是父子檔經營，董事長林榮德（左）與總經理林祐宇（右）。

「我爸工作特別拚，以前開會都開到晚上11、12點，總是早出晚歸。」他透露，國中時就被父親叫去辦公室聽開會，所以很早就知道自己的風格跟父親南轅北轍。林榮德雷厲風行，走高壓式管理，但林祐宇明顯不同，說話不疾不徐，就算是在跟進口業者辯駁時，也多用柔性訴求，姊姊則是靈活開朗、負責國際業務。

不少國外留學回來的企業家會走專業經理人制度，林祐宇說，因為家族企業會有情感包袱，有時會錯過一些機會，「讓專業的人做專業的事」很重要，但經理人重視數據、強調短期獲利，但「我們是要永續經營，要考慮更長期的事，所以還是需要家族的人一起，討論下一個50年該怎麼發展。」

談起未來，「我不會要求我的孩子一定要從事這一行，因為我們歷經了這麼多波折，知道挑戰只會越來越困難」，林祐宇說，但「這是我的使命，要做就做到好。」

