冠軍賽車台灣亮相! 日系汽車品牌預告參加車展推全新車款

民視新聞／綜合報導

日系汽車品牌以精緻工藝與科技，打造每一台車款，搶先為「2026台北新車暨新能源車大展」暖身，今（23）天首度亮相，適合台灣市場需求的全新車款，包含獲得電動方程式錦標賽的冠軍賽車，以及搭載動力科技的跨界休旅車款。

獨家全時四驅技術，透過每秒1萬次的馬達驅動力調整，讓車輛在頂級賽場上展現出精準的操控性與循跡性。

另一台則是，導入最新動力系統，引擎熱效率可達42%，平均油耗也比前代優化，在台深耕近70年日系汽車品牌，不斷精進研發與服務，邁向穩定成長。

