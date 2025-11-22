冠軍金牌職人齊聚 高雄咖啡節飄香

記者古可絜／高雄報導

2025高雄咖啡節昨日起連續2日在凹子底公園登場，現場匯集60攤職人咖啡、質感生活、手作選物與烘焙甜點品牌，並規劃金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育等豐富活動，展現高雄咖啡產業從產地到都會的多元風貌，現場咖啡香氣四溢，首日即吸引3萬人次聞香朝聖。

匯集60攤品牌 首日吸3萬人次朝聖

高雄咖啡節特別邀請多位在咖啡國際賽事榮獲冠軍金牌的咖啡職人到場交流，親身見證高雄咖啡在國際舞臺上發光發熱的卓越實力；同時還有高雄咖啡與在地酒廠異業結合，推出世界金牌的咖啡蘭姆酒，值得一試。此外，佛光山第2屆「三好盃咖啡沖煮賽」，將於明年2月27至3月1日，在佛光山法寶堂接續登場，歡迎民眾前往感受咖啡文化的厚度與溫度。

今年咖啡節匯聚60家專業咖啡與甜點品牌，最大亮點是冠軍級咖啡品牌齊聚，包括世界盃烘豆賽冠軍「握咖啡 Oh Coffee」、澳洲國際咖啡烘焙賽總冠軍「艾奇諾直火烘焙製造所」、國際咖啡杯測大師賽冠軍茂林「一山沐咖啡屋」、2023高雄大港盃咖啡國際交流賽冠軍「E'Z Chocolat」，以及榮獲2025布魯塞爾世界烈酒大賽金獎的「鴻興製酒」咖啡蘭姆酒等。

講座傳授烘焙秘訣 體驗手沖、拉花

另規劃4場專業講座與體驗活動，包含金牌冠軍講師賴昱權、艾奇諾直火烘焙廠負責人黃柏勳、高雄市咖啡茶品產業推廣協會理事長黃俊豪，以及神諭咖啡創辦人陳叡維授課，從咖啡風味理解、直火烘焙秘訣、世界產區介紹，到咖啡藝術文化等主題，並搭配手沖、拉花與風味體驗，帶領民眾深度踏入咖啡世界，歡迎民眾把握活動期間前往。

現場咖啡香氣四溢，歡迎民眾把握活動期間前往。（記者古可絜攝）

現場匯集60攤職人咖啡、質感生活、手作選物與烘焙甜點品牌。（記者古可絜攝）