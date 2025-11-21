冠軍隊樂天桃猿「遭窮養」？蔡其昌指「有與CEO談過」：已明白表示「樂天對台投資要提高」

樂天桃猿勇奪中華職棒36年總冠軍，卻遭爆二軍宿舍環境髒亂、總教練突然遭開除、對員工福利極為不優等爭議。對此，民進黨立委、中職會長蔡其昌今（21日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，已經針對此事件，與樂天集團CEO談過了，且有明白向對方表示，「樂天對台投資要提高」。

根據媒體報導，桃猿隊二軍宿舍出現伙食不佳、環境老舊，夜晚嘈雜難以休息等問題。對此，蔡其昌表示，約2週前，樂天集團CEO有來台灣，當時便藉機與其會面，明確跟他說，「樂天對台灣的投資要提高」。

蔡其昌說明，桃猿隊奪下冠軍，正常情況下球迷會增多，「應該趁這個機會增加投資，才能讓獲利擴大」。蔡其昌指出，台灣在過去這2年，各個球隊的營收都在增加，平均一場球賽人數都破萬，「若樂天集團繼續採取成本控管，那就不會賺錢，若要增加營收，就要加大投資」。

蔡其昌說，當時CEO給於正面回應，說會加以改善，「球季是明年（2026）開打，現在就是給予樂天時間，希望他們能好好改善」。同時，蔡其昌也提到，由於台灣的棒球是日治時期傳入，台灣在棒球上對日本一直都很崇拜、積極向其學期，「如今發生這樣的事情，我也明確向樂天表示，台灣的球迷真的二軍宿舍等事件的發生感到很失望、產生很大的負面」。

