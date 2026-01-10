冤大頭？外購子彈和自製差3倍 馬文君揪3疑點要國防部說清楚

國防部以總價15億582萬元，對外採購7600萬發子彈，去年底開標，國民黨立委馬文君質疑，明明軍備局205兵工廠可以自己做子彈，自製外銷每發僅6元，現在卻要對外高價採購，以每發18.82元、高出近3倍的價格對外採購，「到底為什麼要買？是誰主張要買？又是誰下令要買？」

國防部軍備局位於高雄前鎮區的205兵工廠，是國軍輕兵器及彈藥的研發生產重鎮，去年底完成遷廠。馬文君9月在臉書表示，據國防部資料，205廠搬遷後，輕兵器彈藥的年產量可達近1億發，5.56公厘步槍子彈的年產量也提升至4000萬發，足以承擔國防部7600萬發子彈採購案的彈藥需求。

馬文君指出，過去國軍子彈自製外銷，一發子彈約6元，但此次採購5.56公厘的步槍彈，共6200萬發、金額11億6932萬元，平均一發竟要價18.82元，「我們自己可以做，卻還用三倍錢對外採購，真的沒道理！」

她說，從產能來看，所謂當前敵情威脅大，國內產線有限，外購是為快速填補戰備庫存、確保安全。但目前205兵工廠「產能正常」，若以此案需求量最高的5.56公厘步槍彈為例，僅需1年多即可消化6200萬發子彈需求，「請問國防部，『量能不足』的缺口是什麼？缺在哪幾個月？缺多少？」

從彈藥規格來看，馬文君質疑，本案名目為「訓練庫存補充」，卻大量採購價格較高的「普通鋼心彈」，採購量高達6200萬發，規格選擇明顯不符訓練用途。

她直言，有立委將此次採購與M855A1高性能穿甲彈混為一談，強調國防部購買的是鋼心彈，並非穿甲彈（Armor-piercing或AP），無論名稱、性能或價格都不同，相關說法是在張冠李戴、誤導老百姓，如果某立委不是真的搞混，她不得不合理懷疑，指鹿為馬，是為了護航浮編預算！

而價格部分，馬文君表示，早在2005年至2011年間，美軍即曾向我國採購約3億發子彈，供伊拉克戰場使用，單價約為每發6元，且直到2020年外銷價格仍維持相同水準，足以顯示國軍自製彈藥不僅成本低廉，品質也長期獲得肯定。她駁斥純幫美國代工的說法，強調當時美方提供底火、發射藥部分，其餘生產原料、火藥等還是由國軍兵工廠負責，國軍不只是代工，也負責大部分生產工作

馬文君強調，即使考量近年原物料價格上漲，也應優先由國軍自行生產，而非花費近3倍價格向外採購。她質疑，在自製能力、產量與成本皆具優勢下，仍強行外購彈藥，並非國防需要，而是浪費軍事預算。

她要求國防部正面回應外界三大疑問：為什麼要買、是誰主張要買、又是誰下令要買。她強調，「這不是國防需要，是浪費軍事預算，充滿諸多不合理，一切疑問，我們同為立法委員，別瞎護航，應該督促國防部自己交代清楚。」

