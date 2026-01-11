冤家互嗆擦火花 吳克群誇戴佩妮俠女
吳克群與戴佩妮相識20年，兩人終於迎來首次合作，11日宣布推出單曲〈念念〉。該曲由吳克群負責作曲、戴佩妮擔綱製作，兩人合作無間。戴佩妮感性表示：「我已經很久沒有製作完全非自己詞曲的作品，但因為是克群，加上他本來就是非常成熟的音樂人，讓我特別期待會碰撞出什麼火花，因此毅然決然接下挑戰。這算是我們在音樂上的『正式』第一次合作！」
談起這段跨越20年的友情，戴佩妮笑說：「直到前幾天聊天時，克群才突然發現自己比我小1歲，他卻一直把我當妹妹照顧。雖然我們每次見面都像冤家互嗆，但他個性很好，遇到不公平的事會立刻替朋友打抱不平，反差其實挺可愛的！」她更罕見告白，「如果有一天我在圈內需要幫忙，第一個會找的男性友人一定是克群，可見他在我心中的分量。」
吳克群則誇讚：「佩妮無疑是我見過最全能的創作人之一，更是一位願意為朋友兩肋插刀的俠女。這場跨越20年的合作，是我音樂生涯中極為珍貴的快樂體驗。」吳克群直言，朋友總是來來去去，而知己是一輩子都會念念不忘的存在，「我格外珍惜與Penny之間的這份友誼。」
