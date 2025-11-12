冤枉蔣萬安！台北出太陽 這群人被要求道歉
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，北北基桃部分民眾引頸期盼停止上班課，不過台北市11日、12日均正常上班課，大批網友當晚湧進市長蔣萬安臉書痛罵「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」、「殺假boy」，不過，台北市今（12）日一早風雨明顯減弱，同篇貼文出現「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「罵人的要不要出來道歉」等留言。
蔣萬安昨晚在臉書宣布，鳳凰颱風已減弱為輕度颱風，台北市尚未列入陸上警報範圍，因此台北市今天正常上班上課。根據中央氣象署資料，鳳凰颱風持續北上，不過強度減弱、暴風圈縮小、路徑也略為南修。氣象署及台大氣象團隊預估，今天台北市的山區及平地風雨，都沒有達到停班停課標準。
貼文一出遭大批網友留言狠酸，「市長我的雨衣還沒乾，咕嚕咕嚕」、「要蔣幾百次」、「風雨那麼大，你自己上」、「忍不住哭泣了」、「蔣不聽」。
不過，台北市今一早風雨減弱，另有大批網友也湧進蔣萬安臉書留言，「出太陽，沒風沒雨，那些罵人的，要不要出來道歉」、「一堆人在咕嚕咕嚕，台北除了陽明山，其他地方真的有啥風雨嗎？」、「「市長神準，果然依標準行事是對的！台北今要放晴了！」、「我來看all噴蔣」、「今天沒風沒雨，上班賺錢很好呀」、「蔣神你贏了酸民」、「300％連任」、「沒風沒雨，青鳥爽嗎？」，風向大變。
