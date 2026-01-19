冤案和政治潑紅太多了！游淑慧：司法失去中立將變成整肅的權力

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，涉及國安法遭羈押禁見。國民黨台北市議員游淑慧今（19）日上午在臉書貼文表示，在多數國家，「被指控為叛國」幾乎等同社會性死亡；但在台灣，這個標籤不再自動成立。不是因為我們突然對叛國寬容，而是：「司法指控≠真相」的認知，已經被太多案例深植人心。

游淑慧。(圖/截自游淑慧臉書)

游淑慧指出，真正叛國的人，理當人人唾棄。但在台灣，「被指控為共諜」的人，卻常出現大量聲援，因為：冤案和政治潑紅實在太多，司法公信力早已被透支。

游淑慧表示，這些年，我們一次次看到：先貼標籤、再找證據；只帶風向、不管真相；或用「國安」包裝政治清算；在關鍵時刻啟動檢調、配合輿論定罪。

(圖/截自Google Maps)

游淑慧認為，所以當「叛國」的指控來自一個被質疑早已政治化的司法體系時，人民選擇先質疑司法和當權者，而不是急著唾棄個人。人民不會第一時間跟著定罪。聲援，不一定是認定無罪，而是拒絕在證據未攤在陽光下前，就把一個人送上社會性死刑。

游淑慧指出，民主社會中，叛國行為必須被嚴懲，但前提是：證據先於立場、程序重於風向、司法獨立於政權。然而，台灣的司法獨立於政權嗎？台灣的司法人不攀附當權者嗎？我們都可以問問自己。

游淑慧強調，當司法失去中立時，司法將變成整肅的權力、而非正義公信力。

