冤獄33年平反 加州男子獲1910萬和解金

洛杉磯福斯新聞台(FOX11)報導，加州男子薩達納（Saldana）因冤獄服刑33年獲平反，與鮑爾溫公園（Baldwain Park）市達成1910萬美元和解，由保險與市府分攤支付，了結其自1990年的冤案。

這筆和解金與薩達納訴多諾萬（Daniel Saldana v. Michael Donovan）一案相關，涉及超過35年前發生的事件，該事件中，市府現任員工均未牽涉其中。洛縣檢察官辦公室2023年重啟該案後，最終認定他被錯誤定罪。鮑爾溫公園市是該訴訟中被點名的多個相關機構之一，市議會11月5日於閉門會議中，一致批准此和解案，希望薩達納能開啟新生活。

據悉，這筆總額1910萬美元和解金，將於60日之內支付第一筆1610萬美元（60日內支付），剩餘300萬美元，在接下來三年內分年度支付。金額中約一半（975萬美元），由市府的責任保險支付，剩餘款項由市府一般基金儲備金支付。

