冤魂盯訊逼認罪／女派報商慘成公墓乾屍 冤魂操控V8逼共犯認罪

鍾男等人以接洽萬份夾報廣告生意為由，誘騙錢女（圖）出門，強盜殺害並棄屍公墓。（翻攝畫面）

23年前，北市錢姓女派報商凌晨出門接洽生意卻失蹤，警方後來鎖定鍾姓前同事及其女友涉重嫌，但2人在警方掌握具體事證前潛逃出境，所幸警方循線帶回共犯偵訊，過程發生攝影器材莫名失效的靈異現象，宛如冤魂盯場，終於突破共犯心防，坦承3人合謀把錢女騙出劫財、殺害，並在公墓尋獲死者乾屍。後來，吳女、鍾男相繼回台歸案，遭法院判刑，為罪行付出代價。

警方進一步以錢女手機序號追查，發現該手機改由其他號碼使用，警方循線找上持有人，對方供稱手機是向基隆和平島夜市的攤商購買，攤商則說手機是一對男女賣出的，並透露二人說要再送手機過來維修，甚至約好碰面時間，警方聞訊決定派人埋伏，順利將29歲的鍾昕霖與剛生完小孩的22歲吳姓女友帶回分局，配合調查。

廣告 廣告

刑警一句「你要老實講啊！死者生氣了！」成功突破共犯沈男心防，也讓原本無法運作的攝影器材恢復正常。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

鍾男坦承曾在派報站與錢女共事，但堅稱只是巧合，由於沒有直接證據證明二人與錢女失蹤有關，警方只能放人，沒想到二人只準時報到二天，第三天就買了機票飛往香港，甚至將剛出生的小孩丟在醫院，警方因此認定二人是畏罪潛逃。

警方尋獲錢女屍體時，屍首已因烈日曝曬而腐爛乾枯。（東森新聞提供）

不過，此番調查也不是全然徒勞無功，警方查出二人案發前，曾密集與20歲沈姓男子聯絡，案發當天，沈男的手機訊號也曾出現在富德公墓，而且比對後發現沈男正是盜領錢女存款的人，便直接上門逮人。

沈男帶著專案小組前往棄屍的富德公墓，當場對著錢女乾枯的大體下跪痛哭。（東森新聞提供）

偵訊時，錄影器材接連出問題，刑警檢查時，瞥見桌上的錄影帶收納盒壓在錢女照片上，順手將盒子移開，並把錢女照片推向沈男說：「你要老實講啊！死者生氣了。你不老實講是會有報應的！」沈男聽聞後全身顫抖，隨後看著錢女照片大喊：「妳不要再盯著我了！」心防全面崩潰、坦承犯行。

錢女機車上的送報袋被沈男隨意丟棄，警方尋獲時，裡面還裝著約2、3萬元的報費。（東森新聞提供）

檢警在沈男帶領下，前往富德公墓尋獲錢女因長期曝曬而腐敗乾枯的遺體，錢女丈夫哭斷腸，沈男也當場下跪痛哭。隔年4月，吳女因不堪良心譴責，加上與鍾男感情生變，而返台投案，鍾男則在2005年遭中國公安逮捕，並解送回台受審。最終鍾男被判處無期徒刑，沈男與吳女各被判15年、5年2個月有期徒刑，為罪行付出代價。

更多鏡週刊報導

冤魂盯訊逼認罪1／人妻凌晨二點人間蒸發 一週後警見ATM監視畫面心涼了

冤魂盯訊逼認罪2／亡者手機和平島離奇現蹤 警逮鴛鴦嫌卻放人潛逃原因曝光