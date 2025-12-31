冤魂盯訊逼認罪1／人妻凌晨二點人間蒸發 一週後警見ATM監視畫面心涼了

提款機監視器拍下沈男（圖）戴安全帽盜領的畫面，但錢女家屬及同事都無法指認其身分。（翻攝畫面）

2002年7月17日清晨，台北市忠孝東路四段騎樓下，一群派報員忙著分裝報紙準備配送，而說要去跟客戶拿夾報廣告的錢姓老闆娘卻遲未現身，眾人心急如焚，深怕耽誤時間，曾姓老闆得知後，撥打妻子手機卻無人接聽，只好請派報員們先出發送報，自己去派出所報案尋妻。

曾男告訴警方，他與妻育有三名子女，還背負房貸壓力，所以除了一同經營派報生意外，妻子下工後還會到便當店兼差，雖小有積蓄，但生活不算富裕。曾男表示，妻子17日凌晨2點多就出門，說是接到一筆一萬份的廣告夾報訂單，要前往台北市文山區世界山莊社區取貨，還特別交代派報員早點集合，沒想到就此音訊全無。

廣告 廣告

隔天，錢女依舊沒消息，曾男向警方反映，有派報同業發現妻子的機車停在北市臥龍街人行道，但送報袋跟安全帽不見蹤影。警方調閱附近監視器，並對機車採證，卻未發現有力線索。由於當年台灣擄人勒贖事件頻傳，警方懷疑錢女可能被擄走，清查她的銀行帳戶金流仍一無所獲。

鍾男等人以接洽萬份夾報廣告生意為由，誘騙錢女（圖）出門，強盜殺害並棄屍公墓。（翻攝畫面）

一週後，曾男想起妻子身上有一張提款卡是在兒子名下，抱著死馬當活馬醫的心態，去銀行刷了存摺，赫然發現妻子失蹤當天，戶頭被領走一萬元；警方獲報後，立即調閱提款機監視器畫面，只見一名男子戴著錢女的安全帽提款，這一幕讓警方心涼了一半，認為錢女恐遭不測。

錢女機車被棄置在人行道上，可惜並未採證到有利線索，調閱周遭監視器也毫無所獲。（東森新聞提供）

然而，不論曾男或其他家屬、同事，沒人認得畫面中的男子，警方只好回頭調閱錢女的手機通聯紀錄及基地台訊號，試圖從中找出蛛絲馬跡。弔詭的是，向錢女下訂夾報的電話，來自公共電話，無法鎖定特定人，且錢女當天出門後，手機訊號一路往木柵山區走，最後消失在富德公墓。

更多鏡週刊報導

冤魂盯訊逼認罪／女派報商慘成公墓乾屍 冤魂操控V8逼共犯認罪

冤魂盯訊逼認罪2／亡者手機和平島離奇現蹤 警逮鴛鴦嫌卻放人潛逃原因曝光