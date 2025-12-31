冤魂盯訊逼認罪2／亡者手機和平島離奇現蹤 警逮鴛鴦嫌卻放人潛逃原因曝光

鍾男（中）因缺錢花用而設局搶劫殺害錢女，事後潛逃至香港，再因案被中國公安逮捕而押解回台。（東森新聞提供）

警方進一步以錢女手機序號追查，發現該手機改由其他號碼使用，警方循線找上持有人，對方供稱手機是向基隆和平島夜市的攤商購買，攤商則說手機是一對男女賣出的，並透露二人說要再送手機過來維修，甚至約好碰面時間，警方聞訊決定派人埋伏。

7月26日晚間，29歲的鍾昕霖與剛生完小孩的22歲吳姓女友，依約出現在夜市攤位，警方立刻將二人帶回偵訊。鍾男供稱，手機是在臥龍街一間網咖廁所撿到的，因為想賺錢，所以轉售牟利。

警方告知手機的主人是錢女，並問鍾男是否認識她？鍾男坦承曾在派報站與錢女共事，但堅稱只是巧合，不知道手機是錢女的，更不知她已失蹤，網咖老闆也證稱二人確實常來消費。

廣告 廣告

沈男帶著專案小組前往棄屍的富德公墓，當場對著錢女乾枯的大體下跪痛哭。（東森新聞提供）

由於沒有直接證據證明二人與錢女失蹤有關，警方只能放人，但要求每天到警局報到，並開始調閱二人的手機紀錄，希望確認案發當天，二人的手機基地台軌跡是否與錢女相符。

沒想到二人只準時報到二天，第三天就買了機票飛往香港，甚至將剛出生的小孩丟在醫院。隨後警方取得二人的手機紀錄，發現鍾男當天的行動路線與錢女高度重疊，因此認定二人畏罪潛逃，讓承辦刑警又氣又急。

錢女機車上的送報袋被沈男隨意丟棄，警方尋獲時，裡面還裝著約2、3萬元的報費。（東森新聞提供）

不過，此番調查也不是全然徒勞無功，警方查出二人案發前，曾密集與20歲沈姓男子聯絡，案發當天，沈男的手機訊號也曾出現在富德公墓，而且比對後發現沈男正是盜領錢女存款的人，便直接上門逮人。

面對警方偵訊，沈男歇斯底里大喊：「人不是我殺的！」卻始終不願透露相關細節。

更多鏡週刊報導

冤魂盯訊逼認罪／女派報商慘成公墓乾屍 冤魂操控V8逼共犯認罪

冤魂盯訊逼認罪1／人妻凌晨二點人間蒸發 一週後警見ATM監視畫面心涼了