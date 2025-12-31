冤魂盯訊逼認罪3／偵訊V8顯靈異現象 「死者生氣」共犯嚇壞全招了

刑警一句「你要老實講啊！死者生氣了！」成功突破共犯沈男心防，也讓原本無法運作的攝影器材恢復正常。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

就在負責偵訊的刑警一籌莫展之際，一名剛好進入偵訊室的同事突然出聲提醒：「你的V8攝影機怎麼沒有在錄？」負責偵訊的刑警一頭霧水，因為攝影機明明有開，偵訊前也檢查過，他以為是電池沒電，所以換了新電池後重新訊問。

後來另一名同事進入偵訊室，又發現器材沒運作，再次提醒。該名刑警準備檢查時，瞥見桌上的錄影帶收納盒壓在錢女照片上，順手將盒子移開，並把錢女照片推向沈男說：「你要老實講啊！死者生氣了。你不老實講是會有報應的！」

沈男聽聞後全身顫抖，隨後看著錢女照片大喊：「妳不要再盯著我了！」心防全面崩潰、坦承犯行。說也奇怪，他認罪後，攝影機又恢復正常運作。

沈男供稱，鍾男因女友產子、缺錢花用，他則因弟弟出車禍、需要錢賠償，鍾男提議搶劫錢女，先由吳女以夾報廣告為由，把錢女騙出來，他再將錢女押上車，並夥同鍾男綑綁錢女手腳，並拿走她的手機及提款卡。

沈男帶著專案小組前往棄屍的富德公墓，當場對著錢女乾枯的大體下跪痛哭。（東森新聞提供）

接著鍾男毆打錢女，逼問到提款卡密碼後，沈男騎著錢女機車前往取款，鍾男則用膠帶封住錢女的眼睛及口鼻，導致她無法呼吸，最後窒息死亡。為了避免東窗事發，鍾男指示沈男棄置機車，再搭計程車前往萬芳交流道會合，一同前往富德公墓棄屍。二人害怕錢女化為厲鬼索命，便根據民間傳說把死者衣物全部脫光，讓她羞於現身，才將屍體棄置草叢，最後分頭逃逸。

8月12日，檢警在沈男帶領下，前往富德公墓尋獲錢女因長期曝曬而腐敗乾枯的遺體，錢女丈夫哭斷腸，沈男也當場下跪痛哭。

隔年四月，吳女因不堪良心譴責，加上與鍾男感情生變，而返台投案，鍾男則在2005遭中國公安逮捕，並解送回台受審。最終鍾男被判處無期徒刑，沈男與吳女各被判15年、5年2個月有期徒刑，為罪行付出代價。

