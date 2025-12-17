冥冥之中！婦遭裝袋棄屍山區2年找嘸 警拜求車城土地公後就尋獲

記者陳佳鈴／南投報導

墾丁男自首勒斃婦棄屍，警出動大批搜救人員大規模搜山尋屍都無著落。（圖／翻攝畫面）

墾丁一名22歲蔡姓男子7日晚間，主動前往屏東縣枋寮警分局派出所自首，坦承自己在南投縣勒斃一名劉姓女子，並將遺體載運至彰化山區棄置。警方經多日搜查，最終於彰化芬園山區尋獲劉女遺體。其實一開始尋屍的任務並不順利，一度陷入膠著，屏東縣刑警大隊人員於 13 日下午特別陪同刑事局長前往屏東縣車城鄉福安宮，祈求地方神祇土地公庇佑，能順利尋獲遺體。

蔡姓男子7日晚間6時許，突然出現屏東縣枋寮派出所，自稱要針對兩年前的一起命案自首。他坦承，2023年10月間，他與 59 歲的劉姓女子因財務糾葛產生衝突，在南投縣一處民宅內將劉女勒斃，隨後將遺體運載到中部棄屍。

由於案情重大且涉及跨縣市，屏東縣警察局隨即成立專案小組，並報請屏東地檢署指揮偵辦。然而，警方在帶同蔡嫌前往指認棄屍地點時，因時隔已久且山區地形複雜，尋屍過程一度陷入膠著。

車城福安宮是全台最大的土地公廟，警在陷入膠著時，特別拜土地公祈求，果然隔天就找到婦人的骨骸。（圖／翻攝自Google maps）

山區偏遠幅員遼闊，怎麼尋屍任務艱難！在連日搜尋無果後，屏東縣刑警大隊人員於 13 日下午特別陪同刑事局長前往屏東縣車城鄉福安宮，祈求地方神祇土地公庇佑，能順利尋獲遺體。奇蹟似地，隔日上午，專案小組的努力在彰化縣芬園鄉獲得重大突破。

正所謂冥冥之中，警方最終在芬園鄉虹道橋下方成功尋獲劉女遺體。由於時間已久，劉女的遺體被發現時裝在黑色垃圾袋內，袋內已僅剩白骨狀態。

警方進一步深入追查，發現此案並非蔡嫌一人所為，另有一名 24 歲的陳姓男子涉入其中。陳姓共犯隨即落網，經初步警詢後，同樣被依殺人罪嫌移送法辦，兩人被法院裁定收押禁見。

