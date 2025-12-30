冥冥巧合？ 曹西平昔替羅霈穎傷心 卻踏上相同道路

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深藝人曹西平驚傳過世消息，引起演藝圈震撼。曹西平生前與「羅妹妹」羅霈穎是好朋友，沒想到如今兩人竟以相同方式告別人世，令人不勝唏噓，卻又忍不住悲嘆難道是冥冥中早已注定。

2020年羅霈穎在工作室兼住宅過世無人發現，之後友人才知道她在家中猝逝，死亡時間研判超過2日。當時曹西平悲痛不已，難過她「連走了都沒有人知道」，如今曹西平也突然離世，且同樣無人發現，讓人不勝唏噓。

重情重義的曹西平得知羅霈穎過世時，曾連結在社群發文，悲傷表示自己無法相信，更說「妳根本都沒有事情對吧？」顯見對摯友的離去難以接受，曹西平當時還說羅霈穎這麼會保養又注重健康，還豪氣說要「送大家走再離開」，沒想到卻突然香消玉殞，連走了幾天都沒人知道。

曹西平前往羅霈穎靈堂哀悼時，難過的直流眼淚，透露羅霈穎是自己進入演藝圈認識的第一個朋友，更喊話「大家來陪羅妹妹」。

29日深夜新北消防局三重分隊接獲曹西平乾兒子報案，抵達曹西平住家時，發現他已無生命跡象，身上已出現明顯屍斑與肢體僵硬，研判死亡多時，他的乾兒子忍痛放棄急救。

