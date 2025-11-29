「冥界男團」無緣登MAMA！合作舞台取消 網點關鍵：不表演反而好一百倍

娛樂中心／綜合報導

邪惡男團「Saja Boys」在電影播出後爆紅。（圖／Netflix提供）

韓國年度大型音樂盛典「2025 MAMA AWARDS」在28日、29日於香港舉辦，不過由於大埔宏福苑日前爆發五級大火，造成死傷慘重，因此典禮規模縮小，沒想到今（29日）又證實從電影動畫《Kpop 獵魔女團》爆紅的「Saja Boys」原訂合作舞台宣布取消，讓一票粉絲感到可惜。

因應香港大火緣故，典禮方面做出許多調整，包括取消紅毯之外，主持人也在典禮開場後，帶領大家一同默哀近30秒，而本來「Saja Boys」是備受期待的表演嘉賓，不過今（29日）KOZ娛樂透過社群宣布確定表演取消，懇請大家能夠諒解，證實出演男團之一的BOYNEXTDOOR不參與今日公演。

廣告 廣告

事實上，男團「Saja Boys」的概念來自冥界，合作舞台更是找來5位隸屬不同團體的男星LEEHAN、元彬、SHINYU、乾旭、維辰跨團演出，幾人為此苦練許久，如今取消演出不免讓網友感到遺憾，直呼：「太可惜了」，不過也有網友提到「Saja Boys本來概念就是死神，不表演反而好一百倍」、「歌詞確實有點那樣… 概念也跟『死亡』連結」，除了合作舞台取消外，許多表演嘉賓也針對歌曲進行改動，包括韓國女團「i-dle」表演〈Good Thing〉時，在無法更動舞台情況下，也都全體避唱關鍵歌詞。

KOZ娛樂宣布合作舞台取消。（圖／翻攝自X）

更多三立新聞網報導

穿得比許瑋甯還辣！吳姍儒深V爆乳現身婚宴遭炎上 帥尪說話了

邱澤念誓詞！驚見大咖女星「哭花臉」 陶晶瑩看傻：也哭得太大聲了吧

邱澤抱兒亮相「流露滿滿父愛」！萌娃正臉曝光 繼承許瑋甯混血神顏

小鬼42歲冥誕...峮峮曬照「緊緊抱著牠」 選配1曲疑暗藏無盡想念

