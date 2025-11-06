冥誕遇詐團交保！陳梅慧生前事蹟曝光 網哭「謝謝祢讓我們相信人性」

今日為已故金融犯罪調查師陳梅慧40歲冥誕，親友在網路上發文緬懷。（翻攝陳梅慧臉書）

柬埔寨太子集團涉跨國詐騙、洗錢案，台北地檢署4日大動作搜索，查扣價值超過45億元資產，並拘提25人到案，包含操盤手王昱棠、人資主管辜淑雯等。其中19人分別以3萬至100萬元不等交保。巧合的是，隔天正好是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，臉書粉專「不禮貌鄉民團」轉貼文章悼念，讓不少網友感慨「正義的人卻走了，壞人還能笑著離開。」

粉專貼文引共鳴 她生前與詐團對抗到最後一刻

「不禮貌鄉民團」指出，陳梅慧生前任職虛擬貨幣交易所XREX，是台灣少數具金融犯罪調查專業的人士。她直到去世前，都在與詐騙集團對抗。粉專寫道：「結果昨天洗錢45億的太子集團多名嫌犯、共犯都陸續交保，最低交保金只要5萬塊…我真的想問，打詐辦公室到底有什麼用？」貼文發出後，湧入數千則留言，網友留言「她幫助那麼多人，卻沒人能幫她討回公道」。

暖心事蹟曝光 讓人再度相信人性

粉專轉載好友「Induction」在論壇批踢踢的文章，回顧陳梅慧生前的種種。她在接受筆錄時仍教警察如何追查詐幣，甚至在靈堂外，還有受害人遠遠合掌致意，感念她曾無償陪伴與安撫。有人回憶，她常說：「人不是照顧好自己才能照顧別人，人是互相照顧的。」也有人提到，她拒絕募款，只想「紮實做五年，把制度建立好」。

陳梅慧2024年底因車禍離世，享年僅40歲。她一生致力揭露詐騙鏈、救援受困海外的受害者。粉專感性寫道，「許多事因為妳而變好，許多人因為妳而努力變好。謝謝妳，讓我們知道這世上曾出現過這樣的人。」

