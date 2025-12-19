冥陽兩利功德圓滿 高雄東照山關帝廟為期5天護國五朝梁皇水陸大法會感動落幕

▲天赦日加持、補運納福 東照山關帝廟五朝梁皇水陸大法會功德圓滿。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄東照山關帝廟舉辦的2025乙巳科「護國五朝祈安禮斗梁皇寶懺水陸超拔大法會」，於12月20日圓滿落幕。為期五天的科儀期間，吸引大批信徒絡繹不絕前來參與，祈求消災解厄、延壽添福、補運求財，同時為歷代祖先、冤親債主、失落嬰靈及寵物魂靈祈福超拔，冥陽兩利、功德殊勝，深獲信眾肯定。

高雄東照山關帝廟指出，本次法會自12月16日至20日依循古制隆重舉行，每日清晨由十位法師率領廟方執事與功德主齊聚雲霄寶殿，焚香誦經，虔誠祈請玉皇大帝、三寶佛、藥師佛、關聖帝君、觀世音菩薩及地藏王菩薩，啟建梁皇寶懺水陸超拔大法會。法音繚繞殿堂，與晨曦交映，場面莊嚴肅穆，法喜充滿。

科儀中，法師帶領主委潘献有及眾多信徒，手持如意香柱，前往廟前五營千歲廟進行召請儀式，迎請三界神祇賜福，並引領十方孤魂前來受度。其中，「豎燈篙」儀式為法會重要象徵，由潘献有率領七位宮廟要職人員共同完成。七柱繫有紅綾的刺竹燈篙，在梵唱聲中緩緩升起，懸掛天燈、天旛，象徵上達天界諸佛、下渡幽冥孤魂，寓意圓滿。

梁皇水陸大法會期間，依序設立多座壇場，包含祈安植福延壽禮斗道場、超拔九玄七祖與累世冤親債主、救渡三軍英靈及因災難往生亡靈，並設有佛壇、先靈壇、儒道釋壇、地基主壇等。其中，專為失落嬰靈與寵物魂靈設立的壇場，因構思溫馨細緻，吸引眾多信徒關注。不少民眾表示，即使愛寵離世多年，仍年年前來超度，希望牠們在另一世界能夠自在安樂。廟方表示，透過佛菩薩威德與經懺功德，不僅能助亡靈離苦得度，也能為信徒及家庭帶來平安與護佑。

目前最受矚目寵物超渡及嬰靈超渡

主委潘献有指出，法會期間恰逢「天赦日」，信徒透過參與禮斗、贊香等科儀，祈求補財庫、轉運納福，功德效力更加圓滿。鑑於本次法會反應熱烈，廟方已規劃新春誦經祈福活動，將陸續展開玉皇上帝壽誕、關聖帝君成道日及上元天官大帝萬壽等吉祥日的點燈消災、祈福科儀，信徒可於明年元宵節前依心願前來參與。

放水燈儀式

高雄東照山關帝廟表示，有意報名新春祈福或點燈禮斗的民眾，可至高雄東照山關帝廟官網及FB粉絲專頁查詢相關資訊。（圖╱記者王苡蘋攝）