冬之美野餐寫生音樂會柳啟祥美術紀念館登場 小小畫家在音樂中揮灑柳營之美

冬之美野餐寫生音樂會柳啟祥美術紀念館登場，小小畫家在如火純青50+樂團優美樂音中揮灑畫筆畫出柳營之美。（記者李嘉祥攝）

臺南市柳營區劉啟祥美術紀念館年度藝文活動「冬之美野餐寫生音樂會」6日在冬日暖陽中溫馨登場，「如火純青50+」樂團以歌曲介紹藝術家劉啟祥精彩的人生，大小朋友齊聚一堂，以畫筆繪出柳營之美，氣氛溫馨又充滿活力；柳營區長劉發仲也到場參與。

文化局此次活動結合野餐、兒童寫生及音樂表演，除提供圖畫紙和純白筆袋讓民眾彩繪、玩創意，也販售鮮乳布丁、鮮乳饅頭、東山桂圓紅茶及米蛋捲等餐點，同時邀請「如火純青50+」樂團，演唱吳晉淮、翁倩玉等柳營在地連結歌手之經典好歌。

「如火純青50+」樂團精心安排曲目，依序演唱吳晉淮〈關仔嶺之戀〉、翁倩玉〈永遠相信〉、鄧麗君〈夜來香〉、彭佳慧〈一家伙仔〉、鳳飛飛〈阮若打開心內門窗〉、江蕙〈家後〉等歌曲，並穿插藝術家劉啟祥的生平介紹，讓每一段旋律都連結著其人生歷程，令人印象深刻。

親子在樹蔭及陽光下鋪開畫紙，專注描繪黃白相間的百年洋樓、綠意盎然的草皮，眾人慵懶地躺再翠綠草地上欣賞藍天白雲，沉浸在舒緩的音樂和氛圍中；來自下營的陳小姐已經是第2次參加活動，她說，去年帶著孩子來寫生，今年同樣不缺席，希望鼓勵孩子放下手機，有機會多參與戶外活動，增廣見聞。

文化局指出，希望透過此次活動培養孩子觀察環境、表達創意的能力，也期待讓更多人重新發現柳營的特色與美麗角落，以及對出身在地藝術家劉啟祥有更深一層的認識。