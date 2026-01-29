冬令國際探索營 慈小學生遊學相見歡

共40位來自花蓮與台南的慈小學生，寒假參加慈濟美國教育基金會的冬令國際探索營，兩位校長也以行動支持。

一棵象徵吉祥的白柚樹，在慈濟核桃教育園區被種下。

台南慈濟高中校長 姚智化：「一起成長茁壯，越來越厲害，它這個底部是一個(主幹)，所以它就長得很粗壯，這棵將來會很壯。」

因為喜歡送水果結緣而被稱為「水果校長」，姚智化校長寒假陪伴慈小學生，參加冬令國際探索營，帶他們擴展視野。

台南慈濟中學校長 姚智化：「第一個當然是開口說英語，讓他們更有自信，第二個他們在體驗的過程中，除了可以發現，不同的地方、不同的文化背景，讓他們多體驗，互相包容跟善解。」

廣告 廣告

拜訪核桃市長與市議員，40位來自花蓮與台南的慈小學生，文化交流，也分享農曆馬年的吉祥物。同時展開兩周的遊學旅程。

核桃慈濟小學校長 Benjamin Tsao ：「我們為他們準備了非常有趣，而且引人入勝的項目，其中有很多要實際操作，主要是希望他們體驗到，美國課堂的學習氛圍。」

有別於以往夏季舉辦，美國教育志業團隊對於首次的慈小冬令營，也是格外期待。

更多 大愛新聞 報導：

冰風暴襲美 紐約街頭關懷弱勢底層

風月同天│ 將碎片拼成行走地圖

