冬令圍爐年味濃 老弱無依有愛為伴

台北大安區的芳蘭山莊，是空軍退役宿舍，隨著歲月流逝，目前登記的長者約三四十位，慈濟志工二十五年的關懷不曾間斷，最近也為長者舉辦圍爐活動，一起提前過年，感受家的溫暖。而在關渡園區的圍爐，照顧戶、居家關懷戶齊聚，因為志工長年的關懷，心門打開，甚至改變人生。

寒冬裡的一桌熱菜，讓人先暖了胃，也暖了心。關渡園區舉辦圍爐，還有義剪、健康諮詢，邀請長期關懷的照顧戶一起提前過年。

慈濟志工 謝霜玉：「平常在關懷的一些案家家戶都請回來，然後一起過個早年，讓他們感受慈濟人的溫馨。」

照顧戶在志工的陪伴中，慢慢打開心門，甚至改變人生。張先生因中風導致左側癱瘓，一度封閉自己，志工長期關懷，他走出低潮。獨自照顧七歲腦麻兒的林女士，艱難的人生也有了繼續走下去的力量。

慈濟照顧戶 林女士：「我曾經有想要放棄他，後來大家都鼓勵我，要好好把他養起來，路還很長，我就看到師姊的態度、笑容，讓我感覺她的家庭也很好，有一點羨慕她，以後也要像她一樣，能夠走向更好的人生，以後希望有能力來當志工。」

在空軍退役宿舍、芳蘭山莊，目前約有三、四十位長者。

「會不會很冷，(還可以) 還可以喔，你這個就搓搓搓。」

慈濟志工二十五年來每個月固定關懷，義剪義診，圍爐活動這天也很熱鬧。

慈濟志工 林欣璇：「雖然他們沒有回到(中國)大陸，他們還有一個家的感覺。」

考量到健康需求，人醫會醫師還特別提醒，多數長者營養攝取不足，因此香積團隊菜色設計特別用心，六道菜加大補湯。

慈濟志工 白滿子：「準備大補湯，也是在冬天這個時候吃最好，不但可以進補， 又可以有營養，又暖和。」

台大慈青 吳姵蓁：「我看爺爺們也都，用餐用得很開心很愉快，我覺得我們做志工的滿足，就是來自於看到爺爺們，臉上開心幸福的笑容。」

台大法律系四年級的葉承恩，在距離研究所考試只剩七天時，選擇志工服務。

台大慈青 葉承恩：「讀書縱然是可以學習知識的方式，但我覺得應該還要更跟這個世界接軌，也就是說你要走入人群，師公上人告訴我們說，給慈青三個期許之一，就是你要用課餘時間做慈青，另外一個就是什麼，你要學習跟各式各樣的人相處。」

爺爺們都很開心，還有人自豪地說自己九十九歲了。

「今年幾歲 (99)，99了。」

讓老人家感受到被關心，提前過年，大家庭的溫馨氛圍。

