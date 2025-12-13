冬令慰問金發放 2383人受惠

十三日一早，包括北門區長林建男、學甲區長張明寶、將軍區長張介軍、前南市議員侯澄財問候鄉親表達關懷。 (記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕北門報導

侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人、南紡集團總裁侯博明十三日回到故鄉北門區二重港仁安宮發放冬令慰問金，包括學甲、北門及將軍區共有二千三百多人受惠，發放金額為八百零四萬元，這項善舉持續十五年不中斷，溫暖鄉親的心。

十三日一早，仁安宮前湧入排隊人潮，等著領取冬令慰問金，而各公所也動員人力協助發放。北門區長林建男、學甲區長張明寶、將軍區長張介軍、前南市議員侯澄財問候鄉親表達關懷。北門、學甲及將軍區共有二千三百八十三人受惠，每戶獲贈三千至一萬一千元救助。

廣告 廣告

侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人、南紡集團總裁侯博明(右)十三日回到故鄉北門區二重港仁安宮發放冬令慰問金，關懷弱勢。(記者盧萍珊攝)

侯博明表示，今年台南天災讓偏遠地區鄉親過的很辛苦，希望視如父母般照顧，救助行動更希望可以拋磚引玉讓更多企業加入社會行善。他也鼓勵弱勢戶加油打氣，提醒「要穿暖、吃飽、好好活下去、栽培孩子」，明年一樣繼續照顧更多鄉親。

侯永都基金會十五年來累計發出冬令慰問金七千四百四十六萬元，受益人數二萬八千零九十三人次，另有平時急難救助案件，今年發出一百九十七萬元，歷年累計金額約一千九百零八萬元；針對丹娜絲風災，侯永都基金會捐出九十萬元慰問金，侯博明個人捐八百萬元救助金予鯤鯓王慈善基金會用於救災，南紡購物中心也捐出一千萬元到台南市政府推動災後重建專戶。

侯永都基金會也捐贈五百萬元協助辦理宗教慈善救濟事務，另端午節及重陽節發放敬老金共十萬元、捐助兒童福利金三十萬元給北門區文山國小。