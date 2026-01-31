冬令發放圍爐 義診義剪全方位守護

隨著時代推移 慈濟不只在台灣 也在全球各地 都有冬令發放，形式 規模不盡相同，但慈悲濟世的初衷未改。以台灣來說 今年在農曆過年前 預計舉辦56場的發放暨圍爐活動，幫助兩萬七千五百戶家庭，滿滿的年節氣息 也裝進大禮包 以及物資卡 畫面來自 新店靜思堂的歲末圍爐 發放現場，座上賓 是獨居長輩 和慈濟照顧戶家庭，穿梭其中 付出的身影 好多都是台北慈濟醫院的醫護人員，由趙有誠院長帶領，以恭敬感恩的心情 至誠款待現場還有多科別義診，靜思堂一樓大廳 宛如行動醫院，比在診間看診，又多了一分 人文的溫度**新店靜思堂冬令發放，剛好上人行腳也來到新店靜思堂，除了盛大圍爐，今天一早，台北慈濟醫院準備了義診服務，慈濟志工則是設立了義剪攤，希望能夠幫助有需要的民眾。

「針對你痠痛的部分，我們是可以給你一些，止痛藥 還是藥膏。」

背景不在醫院，這群醫師利用休假時間，來幫民眾看診。NS「當你腦中風之後 你可能是半癱的，後面就需要有家屬幫你，照顧幾個月 好幾年，那妳這個乳房的問題也是一樣。」

「骨裂 有裝鈦合金支架，已經開過刀了(已經開過刀)，支架在裡面。」

台北慈濟醫院舉辦冬令發放及義診，今年地點就選在新店靜思堂。來自木柵的陳女士一早就搭車前往，來看她骨裂的腳。民眾陳女士：「醫生有建議我要開刀治療，但是現在成效 腳還不夠力，還不能開刀，所以今天來慈濟醫院想說，看看有沒有什麼比較好的治療方式。」

現場設置家醫、中醫、內外科等六科別服務，58位醫護各司其職，有的參加過好幾次發放活動，而這位一般外科的陳家輝醫師，卻是第一次。台北慈濟醫院一般外科醫師陳家輝：「過來滿方便的 所以我就順便過來，利用這個機會來參加，也來感受一下發放的整個過程，還有醫院在推廣這個活動的時候，它的用意在哪邊，自己親身來感受一下。」

台北慈濟醫院院長趙有誠：「我也很高興他們(醫師)除了專業之外，能夠領會到慈濟人文之美，領會之後 我期待大家用心地多參與，因為在慈濟，我們有很好的一個平台，你有機會去見到苦難的人，你有機會去付出你的愛心。」

除了靜思堂一樓的義診，鏡頭來到B1，有許多的民眾在這邊享受義剪服務，10幾位義剪師輪番上陣。義剪師劉丞芳：「幫助人是一件很開心的事，幫助人也是一個，自己覺得很有價值，生命很有價值。」

不管是義診還是義剪，都是想給予民眾最真切的關懷，希望在過年前，能夠提前帶給大家，團圓的氛圍。

