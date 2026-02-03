冬令發放提前圍爐 平安吉祥"馬"上有

寒冬送暖，慈濟為弱勢辦的活動全台開花。日前在台北「東區聯絡處」，還有新北「三重園區」分別舉辦歲末圍爐，其中一位餐飲老闆，即便身患重病、生活艱辛，仍在志工陪伴下，用獨家研發的素水餃發起團購補貼家用，口味受到好評。

247包禮物「立正點名」等著有緣人。慈濟東區聯絡處在農曆年前，要給照顧戶的驚喜小禮物。

志工 林愷宸：「給他們一些東西，可以讓他們可以好一點，我把我的愛裝進去送給他們。」

時鐘往回撥，福袋內容曝光，最特別的當屬這款，專家操刀的「設計款帆布袋」，用色大膽、充滿童趣，靈感則源自慈濟精神，「小錢行大善」。

志工 陳慧美：「今天首次參加冬令打包活動，慈濟是相當一個，有教育性的一個組織，然後也發現慈濟是一個，非常務實的一個慈善機構，取之於社會，然後用之於社會。」

萬事俱全，從廚房到餐桌端出「上菜秀」，這些被慈濟追蹤弱勢群體，嘴裡大啖美食，眼觀台上表演，心情好不熱鬧。

春節前奏響起，全台慈濟志工動起來。三重圍爐活動門庭若市，但義剪攤位前，有他沒落的身影。

慈濟照顧戶 張先生：「打疫苗之後產生的一個，身體上的一個不適的狀態，所以導致我現在，目前就是腎衰竭，還有心臟衰竭，(疫情讓你整個人生)，(從天堂掉到地獄)，還沒到地獄，就是剛好到門口，我現在也是盡可能，努力地從地獄門口，慢慢慢慢往回爬。」

慈濟照顧戶 張先生：「它的名稱叫做竊血症，變成我的手指，會沒有辦法施力。」

柴米油鹽，多少人被這四個字壓得死死。台股大漲、科技業大展鴻圖，但一線志工都曉得，退居城市邊角的窮苦人，他們的淚，你我，看不到。

慈濟志工 黃春菊：「我們也很用心的，來陪伴這一個案主，因為我看到的他們，他們的努力，他們很正面地面對他們的疾病。」

這一刀剪掉厄運、這一刀撇開過去；他們的苦，更多人能讀懂，社會資源才會流往正確的方向。

