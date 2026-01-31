冬令發放暖人心 彰化55桌圍爐見證生命翻轉

農曆春節將至，慈濟基金會啟動2026年冬令發放與歲末圍爐活動，全台預計共發放近2萬7千戶。彰化靜思堂於1月31日舉辦冬令發放暨歲末圍爐，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓。為讓家戶安心過年，慈濟志工自一月底起展開逐戶走訪，親手送上祝福禮與已儲值的全聯物資卡，讓照顧戶能依實際需求就近採買生活用品，讓這份守護不只是物資發放，更是一份如家人般的溫暖依靠。

活動現場，彰化縣長王惠美也親臨彰化靜思堂，關心歲末圍爐活動的進行情形。她表示，感恩慈濟長年深耕社區，陪伴許多家庭走過人生低谷；更難得的是，看見不少家戶在接受協助的同時，也養成儲蓄與行善的習慣，將日常累積的小錢投入竹筒，匯聚成大愛，幫助更多需要的人，形成善的循環，讓社會多一分溫柔與力量。

王縣長同時感恩證嚴法師帶領慈濟一路走來，從克難的五毛錢開始，始終如一，慈濟走過60年、一甲子，非常不容易。王縣長也加碼送上大紅包，與來參與的家庭一同抽獎同樂。

活動中，60歲的劉凉珠與先生的生命故事，讓人看見陪伴的重量。原本在台北擔任環保志工的凉珠，2021年因病無常截去四肢，一度陷入人生低谷。先生不離不棄，選擇辭去科技公司主管的工作，陪她搬回彰化二林的老家，重新開始生活。

彰化慈濟志工獲報後，動員改善劉凉珠的居家環境，協助打掉平房門檻、抹平地板，並拆除浴缸，打造安全的無障礙空間，讓她能安心復健。如今，凉珠已能靠著義肢走出家門，逐步恢復生活自理能力。她樂觀表示，努力邁向獨立，就是對先生與一路陪伴的志工最好的回應。夫妻倆低調坐在席間，彼此照應的身影，流露出真實而踏實的情感。

圍爐現場也充滿迎春喜氣。在愛物惜福區，有人精挑細選適合自己穿著的衣物；在義剪區，陳先生笑說，頭髮理一理，清爽過好年，現場皆大歡喜。彭先生與太太在志工陪同下，細細挑選春聯，討論要貼在家中哪個位置，希望為新的一年增添好兆頭。簡單的一張紅紙，承載的是對家的期待，也象徵生活重新整理、向前出發的心情。

除了生命的重生，圍爐活動也見證愛的翻轉力量。目前就讀台大醫學系的黃冠樺，是慈濟長期陪伴14年的孩子。來自單親家庭的她，面對生活壓力仍持續努力向學，曾獲總統教育獎肯定。錄取台大醫學系後，她第一時間與慈濟家人分享喜悅。

如今，冠樺將感恩化為行動，課餘時間投入偏鄉義診與醫療志工服務。她期許自己未來成為一名能走進人群、貼近苦難的醫師，接過志工的棒子，將所受的幫助再傳遞出去。

這場歲末圍爐，不僅讓關懷戶感受年節的溫暖，也透過劉凉珠的堅毅重生、黃冠樺的向上成長，以及圍爐桌邊一張張真實的笑臉，呈現出一段段正在發生的生命故事，讓團圓回到人與人之間的陪伴與理解。

