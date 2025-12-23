冬令進補以少求精 循序漸進調體質

天氣轉冷，加上冬至等節氣影響，「進補」成了不少家庭的日常習慣。中醫師提醒，進補並不是多吃補品就等於養生，若沒有依照身體狀況調整方式，反而可能讓原本的身體負擔加重。臨床上常見民眾自行進補，卻因補錯方向而出現不適，也讓醫師與中藥行在門診與第一線，不斷提醒"補得剛剛好"，才是真正的調養。

台北慈濟醫院中醫部醫師 廖振凱：「國人習俗的關係，在一些節日 像比如我們這個，剛過了這個冬至，這些 會有一些進補。」

35歲的陳小姐連日冬日進補，沒想到不但沒補到，反而臉上的痘痘大爆發，還出現口乾、皮膚發炎的狀況，進一步就醫才發現，本身其實是屬於實熱體質。

台北慈濟醫院中醫部醫師 廖振凱：「這位陳小姐， 她狀況就不是那麼恰當， 因為她個人體質方面，她本來就已經會有點口乾舌燥， 那小便可能也比較沒那麼多， 顏色也比較深，這種時候她吃了這些麻油或是薑母， 那會助長她裡面的這些熱氣 這些火，就是有點是熱 熱上再加熱。」

醫師表示，民眾想要初步判斷體質，可以從身體反應觀察，像是怕冷、容易疲倦，多半就是偏向虛寒；但如果常覺得燥熱、心煩、長痘痘，就屬於實熱體質，這時候再進補，反而容易越補越不舒服。

台北慈濟醫院中醫部醫師 廖振凱：「我們說(虛寒)從內外兩方面去著手， 外的部分的話， 比如說像我們衣服讓他穿夠 穿暖一點，至於內的話 我們就靠這個食補方面， 我們可以多吃一些比較溫的一些食材， 讓他身體能夠比較暖和，那至於說是實熱方面的話，我們可以用一些比較滋陰滋膩的， 比較涼的這些食材， 來去緩解他身上這樣子的熱。」

補錯在臨床上常見到，民眾自己採買藥膳進補時，中藥行也會依照經驗值幫民眾"踩煞車"，而且還建議溫補，就好像是由山藥、茯苓、芡實與蓮子組成的四神湯，能夠健脾顧腸胃，就是最簡單的調養入門選擇。

中藥行老闆 吳先生：「四神湯的話其實它也， 因為像我們知道 藥食同源， 它是食材 也是藥材，它是屬於比較溫和， 不會有燥熱或是虛寒的問題 。」

不過醫師也提醒，高血壓、糖尿病、腎臟病患者，以及孕婦與孩童，進補前還是要特別謹慎，補對體質，才是真正的養生之道。

