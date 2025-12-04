冬令進補吃羊肉爐喝烈酒 男子攝護腺發炎無法排尿
（中央社記者趙麗妍台中4日電）1名40多歲男子與朋友一起吃羊肉爐，席間又喝烈酒，吃完後整晚如廁10多次，最後甚至無法排尿。醫師表示，進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激發炎，須用藥治療並持續追蹤。
李綜合醫院今天發布新聞稿，泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者自述跟朋友吃完羊肉爐後，身體開始不舒服，不斷跑廁所排尿卻一直解不乾淨，想尿卻又排不出來，整夜上廁所10多次，根本無法入睡。
患者表示，除了吃羊肉爐外，席間也喝了烈酒，但本身沒有發燒、腰痛或其他疼痛症狀。黃品叡指出，羊肉爐在燉煮的過程中，可能加入米酒、薑、當歸等進補食材，屬於行氣活血的藥材，再加上患者喝烈酒，酒精刺激到攝護腺導致發炎，使攝護腺腫大壓迫尿道，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。
黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，很多男性經常疏忽，罹患病症卻不自知，常見症狀包含尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，或是頻尿、急尿、夜尿次數增加等。冬季食用當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含刺激性的食物，很容易讓攝護腺發炎。
攝護腺發炎常引起頻尿、急尿、排尿灼熱感，嚴重時腫脹會導致疼痛，甚至會尿不出來，如果腫脹的很嚴重，有可能10幾個小時都不會解尿，造成下腹部脹痛。
黃品叡建議，民眾進補後可多喝水，加速代謝並排除體內刺激物。40歲以上男性如果家族史有攝護腺問題，應提早進行攝護腺檢查；50歲以上則建議每年定期檢查一次，維護攝護腺健康。（編輯：黃世雅）1141204
