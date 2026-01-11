冬令進補正當時 中醫教你「通、清、補、養」四步驟養生

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬天寒冷，不少人手腳冰冷、容易疲倦，免疫力下降。中醫認為，冬季是養生進補的最佳時機，「冬令進補，來年打虎」，透過合理補養，可為來年的健康打下基礎。

通、清、補、養是核心原則

中醫師蔡宗翰指出，冬令進補不只是「吃補」，更是依照體質循序漸進的調養過程，核心原則為「通、清、補、養」：

*通：疏通氣血阻塞，促進循環

*清：清理體內火熱，避免上火

*補：針對虛弱部位補充能量

*養：持續滋養，維持身體平衡

蔡宗翰提醒，進補須因人而異。熱性體質者應避免過度溫熱食材，如羊肉爐、麻油雞，可選山藥、蓮子、芡實、薏仁等較溫和的補品；寒性體質、氣血不足者則可選擇當歸、黃耆、人參、鹿茸等補氣養血食材；陰虛者適合銀耳、紅棗、黑木耳或石斛、麥冬等滋陰食材；陽虛者則適合薑母鴨、羊肉、桂圓等溫補食材。

進補時機也很重要：

立冬後：俗語「立冬補冬」，象徵冬季開始，可開始補養。

冬至前後：一年中陽氣最弱的時期，透過食補或藥補增強抵抗力最適合。

此外，蔡宗翰院長提醒，進補應注意：

1.或偏補，以免引起口乾舌燥、便秘、腹瀉等症狀

2.或急性發炎期間不宜進補

3.病患者如心血管疾病、糖尿病、腎功能不佳者，應避免高油高鹽的補湯

現代人亦可透過均衡飲食、適度運動、良好睡眠與情緒管理，達到「補」的效果。蔡宗翰院長總結：「冬令進補是一門結合時令、體質與生活習慣的養生智慧，循序漸進、依體質調整食材與生活方式，才能真正養生。」

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

