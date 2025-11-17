冬令進補潮! 羊肉爐一開店就排隊 火鍋.超商也來搶商機
財經中心／陳孟暄 陳威余 黃富溢 宜蘭報導
隨著東北季風增強，全台各地氣溫明顯下降，羊肉爐、火鍋等冬令進補料理，成為民眾餐桌上的熱門選擇，羊肉爐業者說，今天一開店，就吸引不少民眾排隊，火鍋業者也看準商機，推出新口味，另外，就連超商也推個人鍋物，搶攻這波進補商機。
薑片、蒜頭、中藥包放入鍋底，再倒入熬製已久的濃郁湯頭，這鍋熱呼呼補湯就能端上桌。接著放入羊大骨、肉片等配料，香氣四溢，讓人看的口水直流。
消費者 李先生：「天氣開始要變冷，然後想說大家約一約，今年第一次剛好進補一下，吃完比較暖和一點」。
消費者 王先生：「筋路啦跟骨頭，血液循環，感覺睡覺很好睡啊，身體暖」。
冬令進補潮！羊肉爐一開店就排隊 火鍋、超商也來搶商機。(圖／民視財經網)
隨著氣溫驟降，民眾想靠進補提高暖意，店內自助吧可以任挑青菜，火鍋料，飯後還有蛋糕、飲料、水果，選擇多樣化，不怕吃不飽，業者也把備料準備齊全，要迎接這波進補潮。
羊肉爐業者 朱昱勳：「今天備貨量準備了大概12件,我們一件的羊肉的話是大概18公斤,那我們今天就是12乘以18，湯頭有六種,大家最喜歡喝的是我們的藥燉紅燒，庫存就至少要備了差不多五桶的量」。
冬令進補潮！羊肉爐一開店就排隊 火鍋、超商也來搶商機。(圖／民視財經網)隨著寒冬進補，耀武羊威羊肉爐推出，到店用餐就送大蝦、蛤蠣，還有每人螃蟹一隻，不只羊肉爐，火鍋業者也來搶商機，石二鍋推出冬季限定的麻油鍋，還送聯名玻璃杯和杯墊，另外，7-ELEVEN與多家知名品牌合作，推出個人即時鍋物，OK則是推，麻辣鍋和石頭鍋，全家也加入戰局，與經典料理動畫合作，推出聯名泡麵，熱呼呼一碗，不只暖心也暖胃。
原文出處：冬令進補潮！羊肉爐一開店就排隊 火鍋、超商也來搶商機
